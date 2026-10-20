Tấn công bằng drone tại Sudan, 80 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra tối 18-10. Nhân chứng cho biết 2 lần drone tấn công điểm tập trung các phương tiện chở khách về những ngôi làng lân cận, cách nhau khoảng 10 phút. Một vụ tấn công khác tại Al-Mujlad khiến 4 người bị thương và đang được điều trị.

Chính quyền Tasis, do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự thành lập, cáo buộc quân đội Sudan đứng sau vụ tấn công tại Al-Dibab. Tuy nhiên, thông tin về bên thực hiện vụ việc chưa được xác minh độc lập. Theo truyền thông quốc tế, toàn bộ bang Tây Kordofan hiện nằm dưới quyền kiểm soát của RSF.

Đây được xem là một trong những vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn nhất kể từ khi giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF bùng phát vào tháng 4-2023.

Drone ngày càng được hai bên sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột. LHQ cho biết các cuộc tấn công bằng loại vũ khí này của cả hai phía đã khiến hơn 1.000 dân thường thiệt mạng trong nửa đầu năm 2026.

Tại khu vực Kordofan, những vụ tấn công liên tiếp đang làm gián đoạn đời sống và gia tăng tình trạng bất an của người dân, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài chưa có dấu hiệu chấm dứt.