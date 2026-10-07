Tấn công bằng dao tại trường học Ba Lan, 7 người bị thương

Cảnh sát Ba Lan xác nhận vụ tấn công xảy ra tại một trường học ở Ostrołęka. Thị trưởng Ostrołęka Pawel Niewiadomski xác nhận có người bị thương và cho biết tình hình tại hiện trường đã được kiểm soát.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm. Ảnh: X/PolicjaMazowsze

"Ngay sau vụ tấn công, kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hắn đã bị bắt giữ chỉ sau 25 phút gần bãi biển thành phố Ostrołęka", Thanh tra trưởng Tomasz Żerański, người phát ngôn của Trụ sở Cảnh sát Thành phố Ostrołęka, cho biết. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 7 người bị thương.

Đài phát thanh RMF FM đưa tin nghi phạm là học sinh 19 tuổi của trường. Trong số những người bị thương có một giáo viên, còn phần lớn nạn nhân là học sinh. Cảnh sát chưa công bố chi tiết về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

Các lực lượng chức năng đã được triển khai tới trường sau vụ tấn công để xử lý hiện trường và điều tra vụ việc. Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công cũng như nghi phạm đã sử dụng loại dao nào.

Cảnh sát và các cơ quan chức năng địa phương dự kiến tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân và trách nhiệm pháp lý của nghi phạm.