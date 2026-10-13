Tấn công bằng dao tại siêu thị ở Hàn Quốc khiến 8 người bị thương

Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết qua điện thoại rằng các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm nam và đang điều tra động cơ cũng như diễn biến vụ tấn công.

Một nhân chứng được hãng tin Yonhap dẫn lời cho biết nghi phạm dường như đã buộc dao vào cả hai tay và di chuyển qua nhiều tầng của khu mua sắm, tấn công mọi người trên đường đi trước khi bị những người có mặt tại đó khống chế và bàn giao cho cảnh sát.

Truyền thông Hàn Quốc mô tả nghi phạm là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, đang đeo vòng giám sát điện tử ở cổ chân.

Các báo cáo cho biết trong số các nạn nhân có 6 phụ nữ và 2 nam giới; một phụ nữ ngoài 20 tuổi đã rơi vào tình trạng ngừng tim.

Bên ngoài siêu thị xảy ra vụ tấn công bằng dao - Ảnh: Reuters

Incheon nằm ở phía tây thủ đô Seoul, là nơi đặt sân bay chính của Hàn Quốc và là một phần của vùng đô thị Seoul mở rộng.

Hàn Quốc từng chấn động trước hàng loạt vụ tấn công bằng dao trong năm 2023, bao gồm những vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Gần đây hơn, vào tháng 5, một nữ thiếu niên 17 tuổi đã bị đâm tử vong và một thiếu niên khác bị thương tại thành phố Gwangju (phía tây nam Hàn Quốc) bởi một người đàn ông ngoài 20 tuổi. Đối tượng này sau đó đã bị tòa án tuyên phạt tù chung thân.