Tấn công 2 người phụ nữ, võ sĩ Jiu-jitsu bị bắt

Một võ sĩ jiu-jitsu đã bị bắt giữ tại Rio de Janeiro sau khi bị cáo buộc hành hung 2 người hàng xóm bên trong khu chung cư ở Tijuca, khu vực phía Bắc của thành phố.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 5/11 và một trong những vụ hành hung đã được camera lắp đặt trong thang máy ghi lại, theo G1.globo của Brazil.

Nghi phạm được xác định là Lucas Portela Fontana Gomes.

Người đàn ông này trước tiên đã vào căn hộ của một phụ nữ 66 tuổi, nằm ở tầng 3 của tòa nhà. Người thân của nạn nhân đã kịp rời khỏi căn hộ và kêu cứu.

Một người hàng xóm khác, khoảng 40 tuổi, nghe thấy tiếng la hét và đi lên lầu để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi lên đến tầng 3, bà thấy Lucas ở gần thang máy.

Nam võ sĩ tấn công người phụ nữ trong thang máy. Ảnh: G1

Đoạn clip cho thấy người đàn ông bắt đầu đánh cô bên trong thang máy. Nạn nhân đã cố gắng tự vệ và sau đó thoát khỏi tòa nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ tại một trạm xăng gần đó.

Theo G1.globo, sau khi bị bắt, hệ thống tư pháp Brazil đã chuyển tội danh nghiêm trọng này thành tạm giam phòng ngừa vì tội cố ý giết phụ nữ, theo yêu cầu của đồn cảnh sát số 18 ở Praça da Bandeira.

Nguồn tin này cũng đưa tin rằng khi cảnh sát đến tòa nhà, nghi phạm được cho là đã phản ứng và cố gắng giật lấy vũ khí từ một trong số họ. Các sĩ quan đã bắn vào chân anh ta rồi dùng súng điện để khống chế.

Những người phụ nữ này đã được chuyển đến Bệnh viện Thành phố Souza Aguiar.

Nạn nhân 66 tuổi vẫn đang nằm viện trong tình trạng ổn định, trong khi người phụ nữ bị tấn công bên trong thang máy đã được xuất viện.

Vụ việc vẫn đang được Cảnh sát Dân sự Rio de Janeiro điều tra.