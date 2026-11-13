Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong là ai?

Từ một cán bộ trưởng thành trong phong trào sinh viên tại TPHCM, trải qua các vị trí lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Lê Quốc Phong trở lại công tác điều hành tại chính thành phố nơi ông từng bắt đầu sự nghiệp.

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong

Ngày 12/11/2026, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, được Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031. Tân Chủ tịch UBND TPHCM năm nay 48 tuổi, có trình độ tiến sĩ Công nghệ sinh học và từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại Trung ương cũng như địa phương.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa XI diễn ra sáng 12/11, các đại biểu đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Lê Quốc Phong nhận được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Ông kế nhiệm ông Nguyễn Văn Được, người được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ Công nghệ sinh học, thạc sĩ Sinh học, cử nhân Sinh học và cao cấp lý luận chính trị. Trước khi đảm nhiệm cương vị đứng đầu chính quyền TPHCM, ông từng công tác trong lĩnh vực thanh niên, giữ chức vụ lãnh đạo cấp tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua nhiều nhiệm kỳ.

Một điểm trong quá trình công tác của ông Lê Quốc Phong là sự gắn bó với TPHCM từ những năm đầu tham gia hoạt động Đoàn, Hội. Ông trưởng thành từ phong trào sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, sau đó đảm nhiệm nhiều chức vụ trong tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên. Từ môi trường đại học, ông tiếp tục tham gia công tác tại Thành Đoàn TPHCM, lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo và trở thành Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Đến tháng 12/2012, ông được giao nhiệm vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đây là giai đoạn ông chuyển từ công tác thanh niên cấp thành phố sang đảm nhiệm các nhiệm vụ ở Trung ương.

Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến tháng 4 cùng năm, ông giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng thời từng đảm nhiệm các cương vị Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Sau nhiều năm công tác trong hệ thống Đoàn, Hội, tháng 10/2020, ông Lê Quốc Phong được điều động về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Thời điểm nhận nhiệm vụ, ông 42 tuổi và được ghi nhận là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước khi đó. Năm 2021, ông trở thành Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đến năm 2026, ông tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau khi tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang hợp nhất từ ngày 1/7/2025, ông Lê Quốc Phong tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới. Đây là giai đoạn ông tham gia lãnh đạo địa phương trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tháng 10/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030. Ông đồng thời đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố vào tháng 11/2026.

Nhận nhiệm vụ mới trong giai đoạn TPHCM kiện toàn bộ máy quản lý

Việc ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM diễn ra trong giai đoạn thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2026–2031.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ mới, ông đã có hơn một năm tham gia công tác lãnh đạo tại Thành ủy TPHCM trên cương vị Phó Bí thư Thường trực. Vì vậy, việc chuyển sang vị trí Chủ tịch UBND thành phố đánh dấu sự thay đổi từ công tác lãnh đạo cấp ủy sang trực tiếp điều hành hoạt động của chính quyền địa phương.

Theo phân công công tác của UBND TPHCM được công bố tháng 10/2026, người đứng đầu chính quyền thành phố phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, từ quy hoạch, phát triển kinh tế, tài chính, ngân sách, đầu tư đến cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, chuyển đổi số và cải cách hành chính là hai lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như đời sống người dân. Việc tổ chức hệ thống dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phối hợp giữa các cơ quan quản lý có vai trò quan trọng đối với hiệu quả vận hành bộ máy chính quyền đô thị.

Trên cương vị mới, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý có thể trở thành những nội dung cần được theo dõi trong chương trình điều hành của tân Chủ tịch UBND TPHCM. Tuy nhiên, các ưu tiên cụ thể cần căn cứ vào phân công nhiệm vụ và chương trình hành động chính thức sau khi ông nhận chức.

Theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM, cùng với Chủ tịch Lê Quốc Phong, bộ máy lãnh đạo UBND thành phố hiện có 7 Phó Chủ tịch, trong đó ông Nguyễn Lộc Hà giữ vai trò Phó Chủ tịch Thường trực.

Từ một cán bộ trưởng thành trong phong trào sinh viên tại TPHCM, trải qua các vị trí lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Lê Quốc Phong trở lại công tác điều hành tại chính thành phố nơi ông từng bắt đầu sự nghiệp.

Việc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031 mở ra giai đoạn công tác mới của ông, gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại đô thị lớn nhất cả nước về quy mô kinh tế.