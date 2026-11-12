Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong: Dành trọn thời gian, tình cảm, trí lực cho thành phố

Sáng 12/11, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), thực hiện công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã được 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt tại kỳ họp bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và lãnh đạo TPHCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong (thứ tư từ phải qua). Ảnh: HĐND TPHCM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong bày tỏ chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy đã tin tưởng, lựa chọn, giới thiệu ông để HĐND TPHCM bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông cũng cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND thành phố để ông có đủ điều kiện tham gia vị trí công tác mới.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định, sự quan tâm, tình cảm của các lãnh đạo, các đại biểu HĐND thành phố là động lực to lớn để ông thêm tự tin, thêm vững vàng đón nhận và thực hiện nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vinh dự mới này.

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HĐND TPHCM

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng năng lực, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Chủ tịch UBND thành phố giữ vai trò rất quan trọng, có tính quyết định trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới của thành phố, với nhiều kỳ vọng lớn lao, nhiều mục tiêu lớn cần đạt được”, ông Lê Quốc Phong phát biểu.

Tân Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, ông nhận nhiệm vụ với rất nhiều điểm thuận lợi.

Đó là thành phố đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ Đảng, Chính phủ, Quốc hội với nhiều cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển. Thành phố đang phát huy rất tốt truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, được vun đắp qua nhiều thế hệ của những địa phương trước đây đều là những tỉnh, thành phát triển mạnh mẽ của đất nước. Thành phố đang có một nguồn nhân lực với nhiều lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh, thành khác.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ các sở, ngành thành phố, xã, phường, đặc khu đại bộ phận có chuyên môn tốt, nhiệt huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thành phố cũng đang khởi động năm đầu tiên của nhiệm kỳ với những kết quả rất đáng trân trọng.

“Đó là những nền tảng quan trọng để Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố kế thừa, tiếp tục triển khai công tác, đưa thành phố chúng ta nhanh chóng phát triển, đột phá nhiều mặt, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đưa siêu đô thị TPHCM trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, dẫn dắt khu vực phát triển, đóng góp chủ lực, xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Ông cũng nhìn nhận bên cạnh đó vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức cần phải tập trung để giải quyết. Theo ông, các nhiệm vụ trọng yếu cần thực hiện là nhanh chóng hoàn thiện việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong suốt nhiệm kỳ; đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết 4 vấn đề lớn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ là vấn đề kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả quy hoạch thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm; xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là những nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố sẽ tập trung thời gian, tâm sức để có giải pháp tốt, thực hiện nhanh và đạt kết quả tích cực.

Tân Chủ tịch UBND TPHCM hứa sẽ cùng các cán bộ trong UBND thành phố đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công việc phía trước còn rất nhiều. “Sau kỳ họp này, cá nhân tôi sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Đó là cam kết và cũng là lời hứa của tôi trước Thành ủy, HĐND và nhân dân thành phố”, ông Phong bày tỏ.

Đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong vừa được HĐND TPHCM tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh TPHCM đứng trước khối lượng công việc rất lớn với không gian phát triển rộng hơn, quy mô quản lý lớn hơn với nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Ông Quang nêu rõ, sau khi kiện toàn nhân sự, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo công việc được tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đánh giá ông Lê Quốc Phong đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương. Với kinh nghiệm phong phú tích lũy được, trong thời gian đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông đã thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với khối lượng công việc lớn cùng những việc mới, chưa có trong tiền lệ, ông Phong đã có cách làm mới, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mong ông Lê Quốc Phong phát huy kinh nghiệm, tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trên cương vị mới.

“Trước mắt là tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể thành phố, triển khai Luật Phát triển đô thị với các cơ chế mới, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn, giải quyết các vấn đề giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới để đạt được các mục tiêu đề ra”, ông Trần Lưu Quang gửi gắm.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, trên cương vị Chủ tịch UBND TPHCM, ông Lê Quốc Phong cần nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND TPHCM xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, điều phối hiệu quả bộ máy, tập trung xử lý các vấn đề khó, tồn đọng, dám quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung. Kết quả sẽ được thể hiện bằng sự chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được. Người đứng đầu phải giữ kỷ luật, xác định rõ trách nhiệm và thúc đẩy cả bộ máy làm việc hiệu quả.