Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng đô thị

Ngày 12/11, phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND TP.HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Quốc Phong cho biết sẽ tập trung thời gian, tâm sức để giải quyết những vấn đề trọng yếu, tạo đột phá trong phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống người dân.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong nhìn nhận: Năng lực, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu chính quyền thành phố có vai trò rất quan trọng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Ông nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố có nhiều thuận lợi, nhất là sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội cùng các cơ chế, chính sách vượt trội. TP.HCM cũng có nguồn nhân lực với nhiều lợi thế cạnh tranh, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình được vun đắp qua nhiều thế hệ tại các địa phương trước khi sáp nhập.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ các sở, ngành, xã, phường, đặc khu phần lớn có chuyên môn tốt, nhiệt huyết và trách nhiệm. Những kết quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ là nền tảng quan trọng để tập thể UBND thành phố kế thừa, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Dù có nhiều thuận lợi, ông Lê Quốc Phong nhìn nhận TP.HCM vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần nỗ lực giải quyết.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng hoàn thiện việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong suốt nhiệm kỳ.

Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung giải quyết bốn vấn đề lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy.

Cùng với đó, TP.HCM cần triển khai hiệu quả quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm; xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

"Đây là những nhiệm vụ mà trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố, tôi sẽ tập trung thời gian, tâm sức để tìm kiếm các giải pháp phù hợp, tổ chức thực hiện nhanh chóng và đạt kết quả tích cực", ông Phong nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Phong xác định tập trung giải quyết vấn nạn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, đồng thời thúc đẩy quy hoạch, phát triển đô thị xanh và nâng cao chất lượng sống người dân.

Theo ông, những nhiệm vụ này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trên cương vị mới, ông cam kết cùng tập thể UBND thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự góp ý, trao đổi, giám sát của HĐND thành phố; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt, chính quyền thành phố sẽ lắng nghe với tinh thần cầu thị những ý kiến, đề xuất, hiến kế và phản ánh của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức để huy động các nguồn lực, chung tay xây dựng TP.HCM phát triển mạnh mẽ.

Ông Lê Quốc Phong cũng trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND thành phố vừa hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời khẳng định những kết quả lãnh đạo, điều hành của người tiền nhiệm là tiền đề quan trọng để kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân Khoa học sinh học và Cao cấp lý luận chính trị. Ông trưởng thành từ phong trào Đoàn tại TP.HCM, giữ chức Bí thư Thành đoàn. Ông lần lượt giữ các chức vụ Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; năm 2020 được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Năm 2021, ông là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới. Tháng 10/2025, ông được điều động về TP.HCM, giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ngày 12/11/2026, ông Lê Quốc Phong được HĐND TP.HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.