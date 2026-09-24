Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đề nghị không đến thăm, tặng hoa chúc mừng

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có thông báo gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh cùng Đảng ủy, UBND các xã, phường, đặc khu về việc không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo thông báo, sau khi được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Trị và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Hoàng Phương trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân.

Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống hình thức, đồng thời không để việc thăm hỏi, chúc mừng ảnh hưởng đến thời gian, công việc chung, ông Phương đề nghị không tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương. Ảnh T.N

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn sự quan tâm, tình cảm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân được thể hiện bằng việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.