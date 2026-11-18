Cuộc bỏ phiếu được tổ chức ngay sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, sáng cùng ngày, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam

Ông Nguyễn Thế Kỷ phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: Internet

Quyết định về việc chỉ định nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ký ngày 11/11. Đồng thời, ông được giới thiệu để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031.

Chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu thông qua Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI, hiện chưa ấn định ngày tổ chức.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, sinh ngày 25/8/1960, quê Nghệ An đã có hơn 40 năm hoạt động nghề nghiệp và tham gia công tác quản lý, nghiên cứu, sáng tác trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ từ địa phương đến các cơ quan trung ương. Ông từng là phóng viên, biên tập viên, quản lý cấp ban của Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ Tĩnh (1982-1991); Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An (1994-2000), Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An (2000-2003), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn (2003-2005).

Đầu năm 2005, ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương điều động về Ban và giao giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí (2005-2007); tiếp đó là Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương (2007-2010); Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2010-2016).

Tháng 1/2016, ông được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phân công và bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2016-2021).

Từ 1/6/2021, ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2021-2025). Từ tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết và Hợp tác Á-Phi-Mỹ-Latinh (nhiệm kỳ 2021-2026).

Trong hoạt động sáng tác, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ viết ở nhiều thể loại, từ kịch bản sân khấu, tiểu thuyết, thơ, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật. Ông là tác giả của 11 vở kịch và 3 bộ tiểu thuyết; 1 bộ tiểu thuyết được dựng thành phim truyện điện ảnh; 2 tập thơ; 2 tập sách lý luận về văn hóa, văn nghệ; 1 tuyển tập kịch; 15 đầu sách giáo trình, chuyên khảo về văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản.

Ở lĩnh vực sân khấu, ông là tác giả các kịch bản “Chuyện tình Khau Vai,” “Mai Hắc Đế,” “Hừng Đông,” “Thầy Ba Đợi,” “Hoa lửa Truông Bồn,” “Huyền thoại Gò Rồng Ấp,” “Ngàn năm mây trắng,” “Nợ nước non,” “Từ Việt Bắc về Hà Nội,” “Trái tim người dẫn đường.”

Ở thể loại tiểu thuyết, ông có “Chuyện tình Khau Vai” (2019), “Hừng Đông” (2020) và bộ trường thiên tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” - bộ sử thi viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 5 tập: “Nợ nước non” (2022), “Lênh đênh bốn biển” (2023), “Từ Việt Bắc về Hà Nội” (2024), “Đường lên Điện Biên” (2024), “Việt Nam-Hồ Chí Minh” (2025).

Về thơ, ông có hai tập “Trở lại triền sông” (2017) và “Nhớ thương ở lại” (2019).

Trong lĩnh vực lý luận, phê bình, ông là tác giả công trình “Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam-Nền tảng và phát triển” (2 tập, 2017 và 2019). Các công trình nghiên cứu về văn hóa, báo chí, truyền thông như “Bản sắc văn hóa của người Nghệ Tĩnh” (2001), “Những nẻo đường di sản” (2008), “Nói năng, giao tiếp trên đài truyền hình” (2012), “Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí 25 năm đổi mới đất nước” (2012), “Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn” (2015); “Báo chí và truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (2020)…

Với các cống hiến của mình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2021; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017; được Quốc vương Campuchia, Nhà nước Lào, Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng các phần thưởng cao quý.

Theo đồng nghiệp Đại tá Trần Nhung nhận xét: PGT TS Nguyễn Thế Kỷ là một nhà văn có nhiều tác phẩm tiểu thuyết, truyện ký, kịch bản phim và sân khấu,thơ và lý luận phê bình văn học nghệ thuật... có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật được công chúng ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt với bộ tiểu thuyết văn học 5 tập Nước non vạn dặm có thể coi là một tác phẩm ghi dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác văn học nghệ thuật của ông.

Nguyễn Thế Kỷ là sinh viên khoa Ngữ Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là cái nôi đào tạo văn chương và có quá trình phấn đấu trưởng thành đi lên từ năng lực bản thân trải qua nhiều vị trí công tác từ địa phương lên trung ương đều hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ, để lại uy tín và cảm tình tại vị trí công tác đã qua ... mà từ trước đến nay chưa có một Chủ tịch Hội Nhà văn nào trải qua quá trình công tác như thế.

Nguyễn Thế Kỷ là con người khiêm tốn chân thành, chịu khó học hỏi, có bản lĩnh và nhân cách của kẻ sĩ, tôn trọng con người không phân biệt địa vị tài năng và rất cầu thị là những đức tính quý báu có thể quy tụ và đoàn kết được mọi người xung quanh. Ông am hiểu sâu sắc lĩnh vực báo chí và văn học là lĩnh vực đòi hỏi sự năng động sáng tạo, tâm huyết nhiệt tình và sự say mê yêu nghề mà vì thế sẽ hỗ trợ tích cực cho các hội viên Hội Nhà văn sáng tác được những tác phẩm có dấu ấn cá nhân đặc sắc, có giá trị văn học nghệ thuật và tính tư tưởng chính trị cao.

Do đó, có cơ sở để tin rằng nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng nguyện vọng lợi ích của các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vốn khó tính, có cá tính và không dễ bằng lòng và cảm phục các vị lãnh đạo hội.

V.X.B