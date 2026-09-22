Tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương: Tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thị Thanh Hương bày tỏ vinh dự và nhận thức rõ trách nhiệm trên cương vị mới trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương cho biết sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao tính thực chất, chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.

Đồng chí nhấn mạnh việc phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng, hướng đến sự thống nhất cao trong hành động. Mỗi quyết sách cần được xem xét nhiều chiều, có căn cứ khoa học và tính khả thi.

Trên cương vị mới, đồng chí Trần Thị Thanh Hương mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương; sự đồng hành của đại biểu HĐND tỉnh và sự tin tưởng, giám sát, đóng góp ý kiến của cử tri, nhân dân.