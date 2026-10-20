Tân Chỉ Lôi trượt đề cử Kim Kê gây tranh cãi

Ngày 19/10, ban tổ chức Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê Trung Quốc lần thứ 39 chính thức công bố danh sách đề cử. Trong khi hàng loạt tên tuổi nổi bật được xướng tên, sự vắng mặt của Tân Chỉ Lôi tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Đáng chú ý, nữ diễn viên vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice nhờ màn thể hiện trong Ngày Treo Giữa Trời, khiến nhiều khán giả từng kỳ vọng cô sẽ tiếp tục chinh phục giải thưởng điện ảnh danh giá trong nước.

Theo danh sách được công bố, năm ứng viên tranh giải Ảnh hậu Kim Kê năm nay gồm Lý Tư Đồng với Thư Tình Gửi Bà, Tống Giai trong Quân Tình Nguyện: Đẫm Máu Vì Hòa Bình, Trương Tử Phong với Bổ Phong Truy Ảnh, Trần Lệ Quân trong Tiêu Nhân: Gió Nổi Đại Mạc và Cao Diệp với Tiệm Ảnh Nam Kinh. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ bên cạnh những diễn viên giàu kinh nghiệm khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó đoán, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên những câu hỏi về trường hợp của Tân Chỉ Lôi.

Tân Chỉ Lôi gây tranh luận khi vắng mặt trong danh sách đề cử Ảnh hậu Kim Kê 2026 dù vừa được vinh danh tại Venice.

Trước đó, Tân Chỉ Lôi đã tạo dấu ấn lớn trên trường quốc tế khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice với Ngày Treo Giữa Trời. Thành tích đưa cô trở thành một trong số ít nữ diễn viên Trung Quốc được vinh danh tại sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, việc tác phẩm không xuất hiện trong danh sách đề cử Kim Kê khiến không ít khán giả bất ngờ, thậm chí đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa tiêu chí đánh giá của các giải thưởng quốc tế và trong nước.

Tuy nhiên, theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, nguyên nhân quan trọng khiến Ngày Treo Giữa Trời không có mặt tại giải Kim Kê năm nay liên quan đến điều kiện tham dự. Quy định của ban tổ chức yêu cầu phim phải được cấp giấy phép công chiếu tại Trung Quốc đại lục trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026. Một số nguồn tin cho biết tác phẩm của Tân Chỉ Lôi chưa hoàn tất thủ tục cần thiết trong thời hạn này, dẫn đến khả năng không đủ điều kiện đăng ký tranh giải.

Bộ phim Ngày Treo Giữa Trời giúp Tân Chỉ Lôi giành giải thưởng danh giá tại Venice nhưng không xuất hiện trong danh sách đề cử Kim Kê năm nay.

Nếu nguyên nhân trên được xác nhận, việc Tân Chỉ Lôi vắng mặt không đồng nghĩa với việc diễn xuất của cô bị hội đồng chuyên môn đánh giá thấp. Đây là sự khác biệt quan trọng giữa một bộ phim không đáp ứng điều kiện tham dự và một diễn viên đủ tư cách tranh giải nhưng không nhận được đề cử. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có lời giải thích chính thức, riêng biệt từ ban tổ chức về toàn bộ quá trình xét tư cách tham dự của Ngày Treo Giữa Trời.

Giữa lúc dư luận bàn tán, những nhận xét được cho là của Hề Mỹ Quyên, thành viên hội đồng giám khảo Kim Kê, tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, bà cho rằng nhân vật do Tân Chỉ Lôi thể hiện trong Ngày Treo Giữa Trời mang tính trừu tượng, còn cách quay phim sử dụng nhiều góc trung cảnh, toàn cảnh và góc nghiêng, khiến sự thể hiện cảm xúc có những giới hạn nhất định.

Những nhận xét được cho là của giám khảo Hề Mỹ Quyên về diễn xuất của Tân Chỉ Lôi đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

Trong phần nhận xét được chia sẻ, Hề Mỹ Quyên cũng được cho là đã so sánh vai diễn này với nhân vật Lâm Nguyệt Minh của Tống Giai trong Quân Tình Nguyện: Đẫm Máu Vì Hòa Bình. Theo đó, nhân vật của Tống Giai được xây dựng với những cung bậc cảm xúc rõ ràng và sống động hơn, tạo điều kiện để khán giả cảm nhận trực tiếp diễn xuất. Tuy nhiên, tính xác thực và bối cảnh đầy đủ của những phát biểu đang lan truyền chưa được kiểm chứng qua một bản ghi hình hoặc thông cáo chính thức, vì vậy chưa thể xem đây là lời giải thích chính thức của hội đồng giám khảo.

Những thông tin trên khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng nghệ thuật điện ảnh có nhiều phong cách biểu đạt khác nhau, không thể chỉ căn cứ vào cường độ cảm xúc hay số lượng cảnh quay cận mặt để đánh giá năng lực diễn viên. Ngược lại, một số ý kiến nhấn mạnh mỗi giải thưởng đều có quy định tham dự và tiêu chí lựa chọn riêng, nên thành tích tại Venice không đồng nghĩa với việc chắc chắn được đề cử Kim Kê.

Không chỉ Tân Chỉ Lôi, nhiều nữ diễn viên nổi tiếng thuộc thế hệ 85 cũng vắng bóng trong cuộc đua Ảnh hậu Kim Kê năm nay.

Không chỉ Tân Chỉ Lôi, danh sách năm nay còn gây chú ý bởi sự vắng mặt của nhiều nữ diễn viên thuộc thế hệ sinh sau năm 1985, trong đó có Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, những gương mặt trẻ như Lý Tư Đồng và Trương Tử Phong tiếp tục khẳng định sự hiện diện trên màn ảnh rộng. Lý Tư Đồng gây bất ngờ khi lần đầu tham gia điện ảnh đã giành được đề cử Kim Kê, còn Trương Tử Phong tiếp tục nhận sự ghi nhận nhờ vai nữ cảnh sát Hà Thu Quả trong Bổ Phong Truy Ảnh.

Ở chiều ngược lại, Tống Giai tiếp tục trở thành ứng viên đáng gờm khi hướng tới tượng vàng Kim Kê thứ ba trong sự nghiệp. Nữ diễn viên từng hai lần được vinh danh ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất nhờ Tiêu Hồng và Chuyện Tốt. Tuy nhiên, sự góp mặt của cô lần này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều về thời lượng và vị trí của nhân vật trong bộ phim Quân Tình Nguyện: Đẫm Máu Vì Hòa Bình.

Dù không được đề cử Kim Kê, Tân Chỉ Lôi vẫn ghi dấu ấn với thành tích nổi bật trên đấu trường điện ảnh quốc tế.

Theo kế hoạch, Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa Trung Quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 10/11 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Các giải thưởng chính thức được công bố trong lễ trao giải ngày 10/11. Dù không góp mặt trong danh sách đề cử, Tân Chỉ Lôi vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất mùa giải năm nay.