Tân Chỉ Lôi gây chú ý khi trượt đề cử Kim Kê lần thứ 39

Theo Sina, danh sách đề cử Kim Kê lần thứ 39 được công bố ngày 19/10, thu hút sự chú ý khi Tân Chỉ Lôi không có tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, dù vừa được vinh danh tại Liên hoan phim Venice nhờ vai diễn trong phim "Nhật quái trung thiên".

Sự vắng mặt của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ, nhất là khi màn thể hiện của cô nhận được sự quan tâm từ truyền thông quốc tế.

Trước đó, Củng Lợi từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Venice năm 1992 với phim "Thu Cúc đi kiện", còn Vịnh Mai được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin năm 2019 nhờ "Địa cửu thiên trường". Cả hai đều được đề cử và giành chiến thắng tại Kim Kê trong cùng năm.

Tân Chỉ Lôi là Nữ chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim Venice đầu tiên trượt đề cử Kim Kê. Ảnh: Sohu

Tại mùa giải năm nay, 5 diễn viên tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gồm Lý Tư Đồng với "Thư tình gửi ngoại", Tống Giai với "Quân tình nguyện: Đẫm máu vì hòa bình", Trương Tử Phong với "Bắt phong truy ảnh", Trần Lệ Quân với "Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc" và Cao Diệp với "Hiệu ảnh Nam Kinh".

Việc Trần Lệ Quân lần đầu tham gia điện ảnh đã có tên trong danh sách, trong khi Tống Giai được đề cử với vai diễn có thời lượng xuất hiện được cho là hạn chế, tiếp tục làm dấy lên những ý kiến trái chiều.

Trong "Nhật quái trung thiên", Tân Chỉ Lôi được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tinh tế, sử dụng ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể và những thay đổi nhỏ trong biểu cảm để khắc họa nội tâm phức tạp của nhân vật.

Ban giám khảo Kim Kê chỉ ra nhiều yếu tố khiến Tân Chỉ Lôi trượt đề cử. Ảnh: Weibo

Theo trang 163, việc nữ diễn viên không có tên trong danh sách đề cử có thể liên quan đến điều kiện dự giải. Theo quy định của Kim Kê, phim tham gia tranh giải phải được cấp phép phát hành tại Trung Quốc trong thời hạn quy định. Tại thời điểm Tân Chỉ Lôi giành giải ở Venice, "Nhật quái trung thiên" được cho là chưa hoàn tất thủ tục cấp phép phát hành trong nước.

Liên quan đến tranh luận về chuyên môn, Hề Mỹ Quyên, thành viên ban giám khảo Kim Kê năm nay nhận định nhân vật của Tân Chỉ Lôi được xây dựng theo hướng trừu tượng. Phim sử dụng nhiều cảnh trung và góc quay nghiêng, ít cảnh cận mặt để thể hiện biểu cảm. Trong khi đó, vai diễn của Tống Giai trong "Quân tình nguyện: Đẫm máu vì hòa bình" có hình tượng rõ nét, giàu cảm xúc và nhiều không gian thể hiện tâm lý nhân vật.

Hề Mỹ Quyên cũng nhấn mạnh Kim Kê có những tiêu chuẩn xét giải riêng, trong đó diễn viên dự thi ở các hạng mục diễn xuất phải sử dụng giọng nói thật của mình.