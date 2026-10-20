Tân Chỉ Lôi bị loại khỏi đề cử Kim Kê lần thứ 39.

Danh sách đề cử chính thức của giải thưởng Kim Kê lần thứ 39 vừa được công bố, thu hút sự chú ý khi Tân Chỉ Lôi không có tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Kết quả này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi nữ diễn viên từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Venice năm 2025 nhờ vai diễn trong Mặt Trời Treo Giữa Trời (The Sun Rises on Us All).

Theo danh sách được công bố, năm diễn viên tranh giải Nữ chính xuất sắc nhất gồm Lý Tư Đồng với Thư Tình Gửi Bà, Tống Giai với Quân Tình Nguyện: Đẫm Máu Vì Hòa Bình, Trương Tử Phong với Bắt Gió Truy Ảnh, Trần Lệ Quân với Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc và Cao Diệp với Nam Kinh Chiếu Tướng Quán. Sự vắng mặt của Tân Chỉ Lôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tân Chỉ Lôi trở thành Ảnh hậu LHP Venice lần thứ 82.

Tân Chỉ Lôi trở thành Ảnh hậu LHP Venice lần thứ 82.

Trước đó, nhiều khán giả kỳ vọng Tân Chỉ Lôi sẽ tiếp tục được ghi nhận tại một giải thưởng điện ảnh lớn trong nước sau dấu mốc quốc tế. Trong Mặt Trời Treo Giữa Trời của đạo diễn Thái Thượng Quân, cô vào vai Tăng Mỹ Vân, người phụ nữ mang trong mình những giằng xé tình cảm và món nợ quá khứ. Nhân vật có mối quan hệ phức tạp với Bảo Thụ, do Trương Tụng Văn thủ vai, và Kỳ Phong, do Phùng Thiệu Phong đảm nhận.

Bộ phim được chọn tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82. Tại sự kiện diễn ra năm 2025, Tân Chỉ Lôi giành Cúp Volpi dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thành tích này đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời khiến vai diễn Tăng Mỹ Vân được chú ý rộng rãi.

Tuy nhiên, việc Tân Chỉ Lôi không xuất hiện trong danh sách đề cử Kim Kê không đồng nghĩa diễn xuất của cô bị đánh giá thấp hơn các ứng viên khác. Theo thông báo chính thức, phim tham gia tranh giải Kim Kê lần thứ 39 phải được cấp giấy phép phát hành tại Trung Quốc đại lục trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026. Đây là điều kiện về tư cách tham gia giải thưởng, bên cạnh quá trình xét chọn chuyên môn. Mặt Trời Treo Giữa Trời ra mắt tại Venice vào tháng 9/2025 nhưng đến tháng 11 cùng năm mới phát hành tại Trung Quốc đại lục; thông tin công khai hiện có chưa đủ để khẳng định chính xác hồ sơ của phim bị vướng ở khâu nào.

Tân Chỉ Lôi bị loại khỏi đề cử Kim Kê lần thứ 39.

Trước những đồn đoán về việc Tân Chỉ Lôi có thể được mời làm người dẫn chương trình Kim Kê để bù đắp cho việc vắng mặt trong danh sách đề cử, hiện chưa có thông tin chính thức đủ căn cứ xác nhận. Vì vậy, câu chuyện này vẫn nên được xem là tin đồn trên mạng xã hội.

Dù không có tên trong cuộc đua Nữ chính xuất sắc nhất Kim Kê lần thứ 39, Tân Chỉ Lôi vẫn sở hữu dấu ấn đáng kể từ chiến thắng tại Venice. Trường hợp của cô cũng cho thấy thành tích tại các liên hoan phim quốc tế và kết quả ở giải thưởng trong nước không phải lúc nào cũng song hành.