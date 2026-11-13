Tân Cảng Sài Gòn: Nâng tầm năng lực logistics năng lượng tái tạo

Tham gia triển khai các hạng mục logistics và kỹ thuật tại hai dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 (Quảng Trị) và Công Hải 1 – giai đoạn 2 (Khánh Hòa), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng siêu trường, siêu trọng, kết hợp năng lực khai thác cảng, vận tải và dịch vụ kỹ thuật của các đơn vị thành viên.

Điện Gió – Dư địa phát triển mới cho ngành Năng lượng Việt Nam

Những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tính đến cuối năm 2024, tổng công suất lắp đặt nguồn điện của cả nước đã đạt 86.863 MW. Trong đó, các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối đóng góp 23.253 MW, chiếm khoảng 26,8%. Riêng điện gió đã đạt công suất gần 6.000 MW, điều đó cho thấy vai trò ngày càng rõ nét và không thể thiếu của nguồn năng lượng này trong hệ thống điện quốc gia.

Sự gia tăng nhu cầu điện cùng với quá trình công nghiệp hóa và chuyển dịch sang mô hình sản xuất xanh đã thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển điện gió. Nguồn năng lượng này không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung, mà còn mở ra cơ hội giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, qua đó tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng: phát triển 26.066–38.029 MW điện gió trên bờ và gần bờ vào năm 2030. Đối với điện gió ngoài khơi, mục tiêu công suất từ 6.000–17.032 MW được định hướng đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030–2035.

Những định hướng chiến lược này không chỉ khẳng định điện gió sẽ là một lĩnh vực quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, mà còn tạo ra nhu cầu lớn về hạ tầng cảng, vận tải chuyên dụng, logistics dự án và các dịch vụ kỹ thuật phục vụ các công trình năng lượng tái tạo.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hướng đến phát triển chuỗi dịch vụ logistics trọn khâu cho ngành năng lượng tái tạo, từ cảng tiếp nhận, vận chuyển đến lắp đặt thiết bị điện gió.

Hai Dự án điện gió trọng điểm với tổng công suất 55 MW

TCSG đã tham gia triển khai hai dự án điện gió quan trọng, góp phần hiện thực hóa Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và phát triển nguồn điện sạch cho đất nước. Đó là Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 tại tỉnh Quảng Trị và Nhà máy điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 tại tỉnh Khánh Hòa. Hai dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm phát thải khí nhà kính.

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 được thiết kế với công suất 30 MW, bao gồm 6 tua-bin. Tổng mức đầu tư của dự án này lên đến hơn 1.129 tỷ đồng, với sản lượng điện bình quân dự kiến đạt 88,55 triệu kWh mỗi năm. Trong khi đó, Nhà máy điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 có công suất 25 MW, gồm 5 tua-bin, với tổng mức đầu tư hơn 939 tỷ đồng và sản lượng điện bình quân dự kiến hơn 73 triệu kWh mỗi năm.

Khi đi vào vận hành, hai dự án này dự kiến sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia hơn 160 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Đây là một đóng góp đáng kể vào việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương.

Hệ sinh thái cảng – Logistics – Vận tải – Kỹ thuật tạo nên sức mạnh tổng thể

Trong triển khai hai dự án điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) phát huy năng lực hệ sinh thái cảng biển – logistics – vận tải – kỹ thuật, kết nối các đơn vị thành viên tham gia xuyên suốt chuỗi dịch vụ, từ tiếp nhận, xếp dỡ, lưu bãi cấu kiện đến vận chuyển, lắp dựng tại công trường. Mỗi đơn vị đảm nhiệm các công đoạn theo thế mạnh chuyên môn, góp phần hình thành giải pháp logistics tích hợp phục vụ ngành năng lượng tái tạo.

Tại dự án Công Hải 1 – Giai đoạn 2, Tân Cảng Petro Cam Ranh là điểm tiếp nhận thiết bị quan trọng, với hệ thống cầu bến dài 1.280 m, độ sâu trước bến từ -6,5 m đến -20 m cùng vùng nước và bãi tập kết đáp ứng yêu cầu khai thác hàng siêu trường, siêu trọng. Ngày 25/5/2026, đơn vị tiếp nhận tàu PACIFIC TITAN chở 15 cánh quạt điện gió, mỗi cánh dài tới 89 m. Toàn bộ lô hàng được tổ chức xếp dỡ, tiếp nhận và lưu bãi an toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo quản thiết bị.

Đối với các cấu kiện có kích thước lớn, hình dạng đặc thù, công tác khai thác đòi hỏi phương án nâng hạ, bố trí thiết bị, chằng buộc và kiểm soát tải trọng chặt chẽ. Sự phối hợp giữa Tân Cảng Petro Cam Ranh và Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng góp phần bảo đảm quá trình tiếp nhận, xử lý lô hàng an toàn, hiệu quả.

Tân Cảng Petro Cam Ranh phát huy lợi thế hạ tầng cầu bến trong tiếp nhận và khai thác hàng hóa thiết bị điện gió

Với dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 (Quảng Trị), Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng trực tiếp đảm nhiệm vận chuyển và lắp dựng các cấu kiện tua-bin. Quá trình thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi đòi hỏi độ chính xác cao trong từng công đoạn nâng hạ, định vị và lắp ghép, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn. Qua đó, đơn vị tiếp tục củng cố kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, hàng siêu trường, siêu trọng và mở rộng hoạt động trong ngành năng lượng tái tạo.

Hướng Phùng 1 là dự án đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng trực tiếp tham gia và thực hiện thành công công tác lắp dựng thiết bị tua-bin điện gió

Từ hai dự án với những đặc điểm và yêu cầu triển khai khác nhau, có thể thấy giá trị cốt lõi của TCSG không chỉ nằm ở năng lực riêng lẻ của từng đơn vị thành viên, mà còn ở khả năng kết nối và huy động các nguồn lực trong toàn hệ sinh thái.

Sự kết hợp giữa hạ tầng cảng biển hiện đại, năng lực khai thác hàng dự án chuyên nghiệp, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao và đội ngũ nhân sự chuyên môn giàu kinh nghiệm đã tạo nền tảng vững chắc để TCSG từng bước hoàn thiện chuỗi giải pháp tích hợp, mở rộng năng lực tham gia các dự án năng lượng tái tạo trong nước và khu vực.

Kinh nghiệm và sức mạnh hệ thống – Nền tảng phát triển dịch vụ bền vững

Trong nhiều năm qua, các đơn vị thành viên TCSG đã tham gia cung cấp dịch vụ cảng, logistics và lắp đặt thiết bị cho nhiều dự án điện gió tại Việt Nam, tiêu biểu như Cầu Đất, Hải Anh, Trường Sơn, Lạc Hòa 2, Ia Pet – Đak Đoa, Ia Le, Envision Đắk Lắk, Tân Tấn Nhật và Thuận Nhiên Phong. Qua đó, TCSG tích lũy kinh nghiệm trong tiếp nhận, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển và lắp đặt các cấu kiện điện gió.

Trên nền tảng mạng lưới cảng biển, năng lực logistics, vận tải và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, TCSG từng bước hình thành giải pháp phục vụ hàng dự án tích hợp. Việc tham gia Hướng Phùng 1 và Công Hải 1 – Giai đoạn 2 tiếp tục cho thấy khả năng kết nối, huy động nguồn lực và phối hợp triển khai đồng bộ các công đoạn từ cảng đến công trường.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó Tổng Giám đốc TCSG, nhấn mạnh: “Điều chúng tôi kỳ vọng là biến kinh nghiệm của một công trình thành năng lực cho các công trình khác, biến sự phối hợp của từng đơn vị thành năng lực của cả hệ thống. Trên cơ sở đó, TCSG sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp logistics và dịch vụ kỹ thuật đồng bộ, mở rộng hợp tác và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi dịch vụ phục vụ các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực.”

Trước xu hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển điện sạch theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, TCSG định hướng hoàn thiện các giải pháp logistics và dịch vụ kỹ thuật tích hợp, tăng cường hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng năng lượng. Bên cạnh thị trường trong nước, TCSG tiếp tục hướng đến mở rộng cung cấp dịch vụ cho các dự án năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á, trọng tâm là Lào và Campuchia.