Tân Cảng Sài Gòn 9 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đối với hai nhóm dịch vụ: khai thác cảng; dịch vụ logistics, vận tải hàng hóa và các ngành kinh tế biển.

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 diễn ra tối 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, do Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tham dự và phát biểu chúc mừng.

Đại tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc nhận thương hiệu Quốc gia lần thứ 9 liên tiếp cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Tại kỳ xét chọn năm nay, 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận theo ba tiêu chí: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Duy trì chất lượng dịch vụ cảng và logistics

Đây là lần thứ 9 liên tiếp Tân Cảng Sài Gòn được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Với chu kỳ xét chọn hai năm một lần, kết quả này ghi nhận quá trình duy trì, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến hoạt động quản lý, khai thác cảng, logistics của Tổng công ty.

Thực hiện đồng thời nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng, Tân Cảng Sài Gòn đang quản lý, khai thác hệ thống 15 bến cảng, 6 cảng cạn (ICD) cùng mạng lưới kho bãi tại 12 tỉnh, thành phố, thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu

Trong hệ thống có 4 cảng container nước sâu lớn, gồm: Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT), Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT) và Cảng Tân Cảng - Cái Mép (TCCT). Các cảng phục vụ những tuyến vận tải quốc tế kết nối với thị trường Mỹ và châu Âu.

Năm 2026, doanh thu toàn hệ thống của Tân Cảng Sài Gòn dự kiến tăng 14,67%; lợi nhuận dự kiến tăng 11,27% so với năm 2025.

Mở rộng ứng dụng cảng điện tử trong toàn hệ thống

Cùng với hoạt động khai thác cảng và logistics, Tân Cảng Sài Gòn từng bước mở rộng ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ khách hàng, cải tiến quy trình giao dịch.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp tiêu biểu

Từ việc triển khai hệ thống cảng điện tử ePort tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, Tổng công ty đã mở rộng ứng dụng đến các đơn vị trong hệ thống. Nền tảng hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục giao nhận, thanh toán và tra cứu thông tin trực tuyến.

Trong quá trình vận hành, ePort thường xuyên được cập nhật, bổ sung tính năng theo yêu cầu khai thác thực tế. Gần đây nhất, chức năng “Vào sổ tàu Online” được đưa vào vận hành tại cảng TCTT từ tháng 7/2026, góp phần giảm thao tác trực tiếp và đơn giản hóa quy trình giao dịch.

Việc duy trì và cải tiến các nền tảng số gắn với quá trình hoàn thiện chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường trong nước, quốc tế.

Gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất, kinh doanh, Tân Cảng Sài Gòn triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Đến nay, Tổng công ty đã nhận phụng dưỡng suốt đời gần 400 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ; nhận đỡ đầu con ngư dân; hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương, quỹ vì biển đảo quê hương, vì Trường Sa thân yêu.

Các hoạt động còn tập trung chăm lo gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ địa phương xây dựng trường học, trung tâm y tế, tái thiết bản làng; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết và chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Năm 2026, Tân Cảng Sài Gòn đã chi hơn 150 tỷ đồng cho các hoạt động này.

Với đơn vị hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, lần thứ 9 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là sự khích lệ đối với tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Tổng công ty.

Đại diện các doanh nghiệp dự nhận giải thưởng

Kết quả này tạo động lực để Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững vị trí số 1 Việt Nam về kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ logistics và phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đồng thời, Tổng công ty phấn đấu xây dựng đơn vị trở thành tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ logistics.