Tan ca giữa trời mưa giông, người phụ nữ bị sét đánh, cổ đeo dây chuyền cháy xém

Chị M.T (33 tuổi, trú tại Tây Ninh) di chuyển qua khu vực cánh đồng, thưa thớt nhà dân và ít cây cối thì gặp mưa giông lớn. Bất ngờ, một tia sét đánh khiến chị ngã gục xuống đường.

Người dân nhanh chóng đưa chị T. đến cơ sở y tế gần đó cấp cứu. Tại đây, chị được chẩn đoán xuất huyết não và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh).

Các bác sĩ ghi nhận chị bị rối loạn nhịp tim cùng nhiều tổn thương trên cơ thể. Vùng cánh tay và vai phải bỏng độ I, II. Đáng chú ý, vùng da chạy dọc theo vị trí đeo dây chuyền có dấu hiệu cháy xém. Người bệnh còn có vết thương khoảng 3cm ở cổ phải, cùng nhiều vùng xây xát tại môi, má và tai phải.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ tập trung kiểm soát rối loạn nhịp tim, theo dõi sát tình trạng thần kinh và xử trí các tổn thương bỏng cho chị T. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng diễn tiến xấu, lơ mơ, vật vã, kích thích mạnh.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, người bệnh được theo dõi sát nguy cơ diễn tiến tổn thương não, kiểm soát rối loạn nhịp tim, chăm sóc các tổn thương ở da, mắt và màng nhĩ.

Sau hơn 2 ngày, người bệnh tỉnh táo, không còn vật vã, kích thích. Kết quả chụp CT sọ não không ghi nhận tình trạng xuất huyết tiến triển. Sau đó, người bệnh được chuyển đến chuyên khoa Nội Tim mạch để tiếp tục theo dõi và phục hồi.

Theo các bác sĩ, sét đánh có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nhiều cơ quan trong cơ thể chỉ trong thời gian rất ngắn.

Hệ tim mạch có thể bị ảnh hưởng với các biểu hiện như rối loạn nhịp tim, ngừng tim. Hệ thần kinh có thể bị tổn thương, gây mất ý thức, lú lẫn hoặc các rối loạn thần kinh khác. Nạn nhân cũng có thể gặp tổn thương hô hấp, bỏng da và tổn thương tại mắt, tai.

Trường hợp chị T. cho thấy tổn thương sau sét đánh không chỉ biểu hiện ở một cơ quan. Người bệnh vừa có rối loạn nhịp tim, tổn thương thần kinh, vừa có bỏng và các tổn thương ở vùng mắt, tai.

Vùng da chạy dọc vị trí đeo dây chuyền bị cháy xém là một dạng tổn thương cần được đánh giá trong quá trình cấp cứu. Kim loại có thể nóng lên khi chịu tác động của dòng điện hoặc tia sét, gây bỏng tại vùng tiếp xúc.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh không nên hiểu rằng dây chuyền hay trang sức là nguyên nhân khiến một người “bị sét đánh”.