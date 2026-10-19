Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran và trọng trách tái thiết cỗ máy quân sự

Ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi. Ảnh chụp màn hình PressTV

Theo truyền thông Qatar, ngày 18/10, Quốc hội Iran đã thông qua việc bổ nhiệm ông Akhlaghi, 68 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần các lực lượng vũ trang. Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu ngày 28/2, Quốc hội nước này đã tiến hành họp trực tuyến. Có 237 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành và 15 nghị sĩ phản đối bổ nhiệm ông Akhlaghi.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng cùng nhiều quan chức cấp cao khác, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Ông Majid Ebn-e Reza tạm thời đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng và hiện sẽ trở thành cấp phó của ông Akhlaghi.

Trên cương vị mới, ông Akhlaghi sẽ chịu trách nhiệm tái thiết và mở rộng cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự của Iran. Đây là lĩnh vực đã trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của Mỹ và Israel.

Trước đó, các kế hoạch quốc phòng của tân bộ trưởng đã được giới lãnh đạo quân sự cấp cao, Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran thông qua.

Tổng thống Pezeshkian tuyên bố: “Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không khơi mào hành động gây hấn với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ bảo vệ mạnh mẽ và đến cùng toàn vẹn lãnh thổ của đất nước trước mọi hành động gây hấn”.

Tổng thống Iran cho biết ông Akhlaghi có hơn 42 năm kinh nghiệm làm việc tại Bộ Quốc phòng và các tổ chức liên quan.

Theo truyền thông nhà nước Iran, chuyên môn chính của ông Akhlaghi bao gồm tên lửa đạn đạo, công nghệ động cơ đẩy nhiên liệu rắn, công nghệ hàng không vũ trụ và sản xuất công nghiệp quân sự.

Trước đây, ông từng đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp Shahid Bagheri, Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ và Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran. Ông Akhlaghi cùng các tổ chức này đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Cá nhân ông cũng chịu các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo hãng thông tấn Tasnim, ông Akhlaghi có liên quan đến quá trình phát triển nhiều loại tên lửa và các dự án phát triển vũ khí trong nhiều thập kỷ qua.

Ông đã đóng vai trò trong mở rộng các dòng tên lửa đạn đạo chủ lực của Iran, gồm Sejjil và Zolfaghar, cũng như các loại vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa Almas và bom dẫn đường Yasin.

Ông cũng có chuyên môn về các phương tiện phóng vào không gian, tên lửa nghiên cứu và cơ sở hạ tầng liên quan đến Trung tâm Vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan. Đây đều là những thành phần quan trọng trong các cuộc xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ.

Trong tháng này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, nói với các phóng viên rằng việc đề cử ông Akhlaghi phản ánh nhu cầu của Iran về nâng cao cả số lượng và chất lượng vũ khí chiến lược, đặc biệt là tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV). “Các loại vũ khí tấn công đang được tích cực cải tiến”, ông Talaei-Nik cho biết.

Mỹ nhiều lần tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực công nghiệp quân sự của Iran. Tuy nhiên, Iran khẳng định nước này vẫn duy trì năng lực tấn công và phòng thủ đáng kể, nằm ngoài tầm tấn công của các loại bom do Mỹ và Israel sử dụng. Iran cũng cho biết các loại vũ khí của nước này đã được nâng cấp dựa trên những kinh nghiệm thu được từ cuộc chiến hiện nay.

Trong tháng này, ông Akhlaghi nói với các nghị sĩ rằng ông đã gặp các chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó có Tư lệnh Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, nhằm tìm hiểu rõ hơn các yêu cầu của lực lượng này trong và sau cuộc chiến.

Theo các thông tin được công bố, những ưu tiên của ông Akhlaghi trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng sẽ bao gồm đẩy nhanh phát triển công nghiệp quân sự, tăng cường năng lực phòng không, ứng dụng các công nghệ mới nổi dựa vào các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, cải thiện phúc lợi cho lực lượng vũ trang và thúc đẩy hợp tác quân sự quốc tế.

Trong những phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức ngày 18/10, ông Akhlaqi tuyên bố: “Nếu Mỹ lại phạm thêm sai lầm trong tính toán, phản ứng của người dân Iran và các chiến binh Hồi giáo sẽ vừa bất ngờ vừa mạnh mẽ. Hậu quả đối với khu vực và toàn cầu sẽ hoàn toàn do chính phủ Mỹ và các đồng minh của nước này gánh chịu”.

Ông nói thêm: “Kể từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày, năng lực phòng thủ đã được hoàn thiện và hiện đại hóa đến mức làm thay đổi những đánh giá và tính toán của đối phương”.

Cũng trong những phát biểu đầu tiên, ông Akhlaqi cho biết Iran đã triển khai các biện pháp nhằm đối phó với khả năng Mỹ sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), còn được gọi là “Mẹ của các loại bom”, nhằm vào nước này. Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó với hành động như vậy và đang tự tin tiếp tục công việc”.

Ông Akhlaqi cũng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump cần quan tâm đến việc đưa các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực một cách an toàn. Ông tuyên bố: “Nếu ông ấy thả một quả bom, ông ấy nên xem mình sẽ phải đưa bao nhiêu binh sĩ ra khỏi khu vực theo tư thế nằm ngang”.

Ông cho rằng công tác chuẩn bị của Iran là một trong những lý do khiến Mỹ đến nay chưa sử dụng loại bom này, đồng thời nhấn mạnh tình hình sẽ khác nếu những lời cảnh báo của Mỹ biến thành hành động.