Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran: 'Bậc thầy tên lửa' giữa bài toán tái thiết và răn đe

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi. (Nguồn: ANI)

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột tái diễn vẫn phủ bóng, việc bổ nhiệm này cũng khép lại giai đoạn khuyết vị trí lãnh đạo sau khi người tiền nhiệm Aziz Nasirzadeh thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Theo Reuters, ông Mehrdad Ketabchi nhận được 237 phiếu thuận và 15 phiếu chống. Kết quả này cho thấy sự ủng hộ rộng rãi của Quốc hội đối với việc bổ nhiệm, dù không đồng nghĩa với sự đồng thuận tuyệt đối về chiến lược quân sự hay triển vọng chấm dứt xung đột. Trước đó, Bộ Quốc phòng do ông Majid Ebn al-Reza tạm thời điều hành; theo cơ cấu nhân sự mới, ông này sẽ giữ chức Thứ trưởng.

Hãng tin Al Jazeera cho biết ông Mehrdad Ketabchi, 68 tuổi, có hơn bốn thập niên kinh nghiệm trong ngành quốc phòng Iran. Ông từng giữ các vị trí cấp cao tại Tập đoàn Công nghiệp Shahid Bagheri, Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ và Tổ chức Công nghiệp quốc phòng. Lĩnh vực chuyên môn của ông tập trung vào tên lửa đạn đạo, động cơ đẩy nhiên liệu rắn, công nghệ hàng không vũ trụ và sản xuất công nghiệp quốc phòng. Ông cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Nhiệm vụ trước mắt của tân Bộ trưởng không chỉ là khôi phục năng lực quân sự đã mất của Tehran, mà còn phải mở rộng nền tảng công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh phát triển công nghệ và tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân. Các ưu tiên của Tehran bao gồm tên lửa, máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không và công nghệ mới, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ sở sản xuất với lực lượng vũ trang.

Trọng trách của ông Mehrdad Ketabchi thời điểm này rất lớn, bởi rằng, Iran cần không chỉ vũ khí có thể sử dụng trước mắt, mà còn cả năng lực sản xuất, linh kiện và cơ sở kỹ thuật để duy trì sức mạnh quân sự trong dài hạn.

Kinh nghiệm phát triển tên lửa không đồng nghĩa với khả năng nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự. Trong báo cáo tháng Sáu vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ nhận định mức độ thiệt hại mà các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Báo cáo đồng thời chỉ ra những tổn thất đối với cơ sở sản xuất vũ khí, hạ tầng chế tạo đạn dược và các tài sản hải quân. Iran còn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài đối với linh kiện, nguyên liệu thô và thiết bị chế tạo tiên tiến. Vì vậy, tái thiết không đơn thuần là thay thế những vũ khí bị phá hủy, mà còn đòi hỏi khôi phục dây chuyền sản xuất và bảo đảm các tuyến cung ứng trong điều kiện trừng phạt cùng những sức ép bên ngoài.

Thông điệp đầu tiên của ông Mehrdad Ketabchi gửi tới Washington mang giọng điệu cứng rắn khi đưa ra cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng “bất ngờ và trên diện rộng” nếu tiếp tục tấn công; đồng thời cho rằng Tổng thống Donald Trump cần tính đến việc đưa lực lượng Mỹ rời khỏi khu vực an toàn. Những phát biểu này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Washington cân nhắc sử dụng bom GBU-43/B, thường được gọi là “mẹ của các loại bom”, nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Như vậy, việc bổ nhiệm ông Mehrdad Ketabchi làm Bộ trưởng Quốc phòng Iran mang thông điệp kép. Một mặt, Tehran kỳ vọng một chuyên gia phát triển vũ khí có thể đảm nhiệm tốt việc khôi phục năng lực quốc phòng; mặt khác những lời cảnh báo của tân Bộ trưởng gửi tới Washington nhấn mạnh ý định duy trì sức răn đe và đáp trả nếu bị tấn công.

Có thể thấy đủ quyết tâm và kinh nghiệm xứng tầm cho một vị trí trọng yếu trong bộ máy lãnh đạo của Iran hiện nay. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là liệu ông Mehrdad Ketabchi có thể chuyển hóa nền tảng đó thành năng lực quân sự bền vững cho Tehran hay không; đồng thời phải giải được bài toán vừa khôi phục năng lực tác chiến vừa giành được lợi thế chiến lược đủ lớn để kết thúc xung đột theo những điều kiện có lợi.