Tân binh Williams Minh Hoàng nói điều đặc biệt về đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ trước buổi tập tại Bandung (Indonesia), Williams Minh Hoàng cho biết anh trân trọng cơ hội được HLV Kim Sang-sik trao trong trận đấu với Philippines. Cùng với Adou Minh và Khoa Ngô, anh là một trong những gương mặt mới được nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng.

Williams Minh Hoàng vừa có trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

“Các đồng đội của tôi như Adou Minh và Khoa đã có màn ra mắt. Tôi muốn cảm ơn HLV vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi. Với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu tiên đến phút 95 để giành trọn 3 điểm đầu tiên”, Williams Minh Hoàng chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 2007 cho rằng việc thi đấu ở cấp CLB và đội tuyển không có quá nhiều khác biệt về chiến thuật bởi anh từng làm quen với sơ đồ tương tự. Điều quan trọng là khả năng thích nghi và nỗ lực trong từng buổi tập.

Trước trận gặp Thái Lan, Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin: “Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”.

Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ toả sáng trên hàng công đội tuyển Việt Nam

Về chấn thương của Nguyễn Xuân Son, tiền đạo trẻ thừa nhận đây là tổn thất lớn với đội tuyển và gửi lời chúc người đàn anh sớm trở lại. Anh cũng đánh giá cao sự phối hợp với Nguyễn Đình Bắc và cho biết nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội ngay khi lên tuyển.

Đặc biệt, Williams Minh Hoàng dành lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển ở mọi nơi trên thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như "cầu thủ thứ 12" trên sân vậy”.

Williams Minh Hoàng cùng các đồng đội sẽ có thêm một buổi tập trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan lúc 19h30 ngày 29.9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.