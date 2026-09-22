Tân binh Việt kiều trải lòng lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam

"Tôi nghĩ giống như tất cả các cầu thủ khác, đây là một cơ hội lớn. Ai cũng muốn được chơi cho đội tuyển quốc gia, vì vậy tôi rất tự hào và hạnh phúc. Tôi cố gắng tận hưởng. Mọi thứ đều tốt. Tôi làm quen với các đồng đội, với ban huấn luyện. Tôi hơi lo lắng khi lên tuyển Việt Nam, nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Chúng tôi tập luyện và thi đấu bóng đá, không vấn đề gì. Khi tôi thức dậy, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, từ gia đình. Tôi gọi điện cho mẹ. Bà ấy rất tự hào khi con trai mình được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam", Nguyễn Adou Leygley Minh chia sẻ cảm xúc khi được khoác áo tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Adou Minh rất tự hào khi được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Kim Chi

Ngay trước buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam, các cầu thủ nhận thông tin Quang Hải không thể thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cổ chân.

Là đồng đội của Quang Hải ở CLB CAHN, Adou Minh cho biết: "Quang Hải là một trong những cầu thủ quan trọng, biểu tượng nhất của đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi rất buồn cho anh ấy. Nhưng trong bóng đá, chấn thương là điều không thể tránh khỏi, và tuyển Việt Nam tiếp tục chiến đấu vì Quang Hải. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam có một đội hình tốt".

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam cùng bảng với Philippines, Thái Lan và Nepal. Adou Minh đánh giá trận đấu nào cũng quan trọng, không phải chỉ có cuộc đọ sức với kình địch Thái Lan.

"Dĩ nhiên trận gặp Thái Lan rất khó khăn, nhưng trận đấu nào tuyển Việt Nam cũng muốn giành chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là toàn đội phải tập trung cho từng đối thủ.

Tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Kim Chi

Ở ASEAN Cup 2026, tôi theo dõi tất cả các trận đấu của tuyển Việt Nam. Trong trận chung kết, tôi cũng có mặt trên SVĐ Mỹ Đình. Bầu không khí thật tuyệt vời. Bây giờ tôi ở đây, và như đã nói, tôi cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này.

Đối với một cầu thủ, đối với tôi, đây sẽ là một khoảnh khắc khó quên. Trong sự nghiệp, thật khó để được chơi cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi cống hiến hết sức mình và xem liệu mình có thể thi đấu, giúp đỡ được đội hay không", Adou Minh chốt lại.

Nguyễn Adou Leygley Minh sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Pháp. Anh từng thi đấu ở các hạng chuyên nghiệp và bán chuyên Pháp, trong màu áo Grenoble (đội từng chơi ở Ligue 1), Annecy và Besancon. Năm 2024, Adou Minh về Việt Nam thi đấu theo dạng chuyển nhượng tự do, trong màu áo Hà Tĩnh.

Mùa giải 2025/26, trong màu áo CAHN, Adou Minh ra sân 29 trận tính trên mọi đấu trường, ghi dấu ấn bởi lối chơi chắc chắn, góp công giúp đội bóng ngành công an vô địch V-League.