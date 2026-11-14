Tân binh thắp hy vọng cho tuyển Đức tại UEFA Nations League

Làm khách Serbia nhưng HLV Jürgen Klopp gây bất ngờ khi thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận hòa Hy Lạp hồi tháng 10. Trong đó, đáng chú ý là quyết định trao cơ hội đá chính cho Gruda, tiền vệ 22 tuổi đang khoác áo RB Leipzig.

Sự điều chỉnh của nhà cầm quân người Đức nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đội khách làm chủ thế trận và sớm dẫn 2-0 nhờ pha phản lưới của trung vệ Srdjan Babic ở phút 3, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt bằng cú đá bồi sau đó 11 phút.

Dù vậy, khoảnh khắc đáng nhớ nhất thuộc về tiền vệ Gruda. Đầu hiệp hai, cầu thủ trẻ này cướp bóng từ phần sân nhà, bứt tốc vượt qua hàng loạt cầu thủ Serbia rồi tung cú sút quyết đoán từ khoảng cách 18m, nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn thắng đẹp mắt giúp Gruda đánh dấu lần đầu khoác áo tuyển Đức theo cách không thể ấn tượng hơn. Anh cũng trở thành tân binh thứ 11 được HLV Klopp trao cơ hội ra mắt kể từ khi tiếp quản đội tuyển.

﻿Các cầu thủ Đức ăn mừng chiến thắng Serbia 3-1 tại bảng A2 UEFA Nations League hôm 14/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: DFB.

Bên kia chiến tuyến, trung vệ Babic trải qua trận đấu đầy trái ngược. Sau pha phản lưới khiến Serbia nhận bàn thua sớm, anh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 56, nhưng không thể giúp đội chủ nhà xoay chuyển tình thế.

Hy vọng ngược dòng của Serbia càng trở nên mong manh khi Vanja Dragojevic nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 75. Đến phút 89, Andrija Zivkovic tiếp tục bị truất quyền thi đấu khi nhận thẻ vàng thứ hai.

Thất bại khiến Serbia toàn thua cả 5 trận, chính thức đứng cuối bảng A2 và phải xuống League B mùa tới.

Ngược lại, chiến thắng trên sân Belgrade giúp tuyển Đức duy trì cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 suất vào tứ kết.

Thầy trò HLV Klopp hiện có 8 điểm, đứng thứ 3 bảng A2 do kém Hy Lạp về thành tích đối đầu. Hà Lan dẫn đầu với 11 điểm sau chiến thắng đậm 7-0 trước Hy Lạp.

Ở lượt cuối lúc 2h45 ngày 17/11 (giờ Hà Nội), Đức tiếp Hà Lan tại Berlin, trong khi Hy Lạp gặp Serbia.

Nếu thắng, Đức chắc chắn vào tứ kết, ngay cả khi Hy Lạp cũng có 11 điểm, bởi lợi thế về hiệu số đối đầu khi xét cả 3 đội bằng điểm.

Trường hợp hòa Hà Lan, thầy trò HLV Klopp chỉ đi tiếp nếu Hy Lạp thua Serbia.