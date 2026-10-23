'Tân binh siêu hạng' A2O LITE vướng vào tâm điểm tranh cãi ngay khi vừa ra mắt

Cha mẹ của cô bé bị cáo buộc nợ lương một số lượng lớn nhân viên mà không chi trả. Trước tình hình này, một số người hâm mộ tại Trung Quốc đã đề xuất tổ chức chiến dịch gây quỹ để thanh toán các khoản nợ của cha mẹ Aijing, một ý tưởng đã châm ngòi cho những cuộc tranh luận gay gắt.

Gần đây, trên Weibo, nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, đã xuất hiện các bài đăng và kế hoạch lập nhóm trò chuyện nhằm kêu gọi giải quyết các khoản nợ do cha mẹ Aijing gây ra. Một người tự nhận là người hâm mộ đã gợi ý: "Những ai muốn giúp đỡ nên thành lập một tổ chức, mời mẹ của Aijing tham gia và giải quyết dứt điểm vấn đề nợ nần trước", đồng thời nói thêm: "Tôi muốn Aijing có thể trọn vẹn tận hưởng niềm vui khi ra mắt và niềm hạnh phúc được nhảy múa". Một người hâm mộ khác thậm chí còn đưa ra một đề xuất gây tranh cãi: "Tôi sẵn sàng cho vay công khai 1.000 nhân dân tệ (khoảng gần 4 triệu đồng). Các tài khoản người hâm mộ lớn có thể đứng ra tổ chức gây quỹ, cho gia đình cô bé vay số tiền đó, rồi sau này thu hồi lại từ thu nhập của Aijing trong tương lai".

Tuy nhiên, thông tin về những nỗ lực này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng cả trong và ngoài Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng, việc cố gắng trả nợ dựa trên sự hâm mộ mù quáng trong khi hoàn toàn phớt lờ nỗi khổ của những người lao động không được nhận lương đã làm sai lệch bản chất vấn đề.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều ý kiến ​​gay gắt đã xuất hiện, chẳng hạn như: "Chính cha mẹ mới là người đang cản trở tương lai của con gái mình"; "Làm sao họ có thể nói không có tiền trả cho các nạn nhân, nhưng lại có thể chi số tiền lớn để đưa con gái bước chân vào làng giải trí?"; "Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc mà là vấn đề đạo đức, không thể giải quyết chỉ bằng cách gây quỹ trả nợ"...

Ngay sau khi ra mắt, Aijing đã đối mặt với làn sóng tranh cãi lớn, khi thông tin cha mẹ cô bé nợ nần không trả bị phơi bày. Theo các báo cáo từ Trung Quốc, một công ty giáo dục do cha mẹ của cô thành lập tại Bắc Kinh đã nợ lương nhân viên trong khoảng 2 năm. Tổng số nợ, vốn đã trở thành đối tượng bị tòa án cưỡng chế thi hành, lên tới 3,45 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 13,3 tỷ đồng). Làn sóng chỉ trích từ công chúng càng trở nên gay gắt hơn trước những cáo buộc cho rằng, trong khi không trả lương cho nhân viên, cha mẹ cô lại đổ một số tiền lớn vào việc khởi động sự nghiệp giải trí cho con gái mình.

Trước áp lực dư luận ngày càng tăng, mẹ của Aijing đã đưa ra lời xin lỗi chính thức trên mạng xã hội. Thừa nhận vấn đề này, bà giải thích rằng "một tranh chấp nợ nần đã phát sinh do tình hình kinh doanh sa sút", đồng thời cam kết: "Chúng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm và sẽ thanh toán các khoản nợ". Bà cũng bày tỏ mong muốn: "Con gái tôi hoàn toàn không liên quan đến hoạt động của công ty hay tranh chấp nợ nần này. Tôi hy vọng, con bé sẽ không bị tổn hại bởi sự việc".

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