Tân binh nhập tịch lại toả sáng ở CLB Công an TP.HCM

Olaha Mạnh Đức ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho CLB Công an TP.HCM. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức là người ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại Thể Công - Viettel. Phút 68, William Minh Hoàng bứt tốc xuống sát đường biên ngang rồi căng vào trong, mở ra cơ hội để Olaha Mạnh Đức ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 3 của chân sút này trong màu áo đội bóng ngành công an kể từ đầu mùa.

Trước đó, hai đội tạo ra thế trận giằng co với những cơ hội đáng chú ý. Thể Công - Viettel nhập cuộc chậm, trong khi CLB Công an TP.HCM chủ động sử dụng các đường chuyền dài hướng đến Olaha ở tuyến trên.

Phút 20, từ quả phạt góc bên cánh trái, trung vệ Lucas Alves bật cao đánh đầu nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Patrik Lê Giang. Bốn phút sau, Khuất Văn Khang căng ngang thuận lợi để Ribamar băng vào dứt điểm. Bóng tiếp tục đi ra ngoài trong gang tấc, khiến đội khách bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

CLB Công an TP.HCM đáp trả ở phút 27. Quốc Cường tung cú sút đẹp mắt nhưng thủ môn Văn Việt phản xạ xuất sắc, cứu thua cho đội khách. Đến phút 39, Aldair tận dụng sai lầm của hàng thủ đội bóng áo lính, bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang cho Tiến Linh. Tuy nhiên, Văn Việt kịp thời băng ra bắt bóng.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao sức ép. Phút 48, Olaha chọc khe để Tiến Linh thoát xuống, xâm nhập vùng cấm rồi ngoặt bóng dứt điểm. Cú sút của tiền đạo này bị Lucas Alves cản phá, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau đó, Aldair đột phá từ cánh vào trung lộ rồi tung cú sút uy lực. Bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ CLB Công an TP.HCM.

Sau bàn thắng ở phút 68 của Olaha Mạnh Đức, đội khách đẩy đội hình lên cao với hy vọng tìm bàn gỡ. Phút 81, trận đấu trở nên căng thẳng khi Đức Phú có pha vào bóng nguy hiểm với Danh Trung. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ đội chủ nhà.

Tình huống này giúp đội bóng áo lính được chơi hơn người. Tuy nhiên, thời gian chỉ có hơn 10 phút, các học trò của HLV Popov không thể tạo ra bất ngờ và đành chấp nhận rời sân với kết quả thua 0-1. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Thể Công - Viettel ở V.League mùa này. Trong khi đó, đội chủ nhà đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau 2 trận chỉ hòa và thua.

BXH V.League 2026/27 sau vòng 4. Ảnh: VPF.