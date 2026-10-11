Tân binh HYBE gây thất vọng với sản phẩm debut

TUIDE, nhóm nhạc nữ mới nhất trực thuộc HYBE, đang đối mặt với những phản ứng trái chiều sau khi chính thức ra mắt tại thị trường Kpop. Dù được kỳ vọng sẽ nhận được sự chú ý đáng kể nhờ xuất thân từ một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, nhóm lại chưa tạo được dấu ấn rõ rệt với công chúng.

Ngày 24/8, TUIDE phát hành EP đầu tay Tune & Play, đồng thời giới thiệu ca khúc chủ đề Sun Kiss. Tuy nhiên, màn chào sân của nhóm không đạt được sức nóng như kỳ vọng. Trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc, nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm chưa đủ sức tạo hiệu ứng rộng rãi, trong khi một số khán giả đặt câu hỏi về cách HYBE xây dựng hình ảnh cho tân binh này.

Một bài đăng trên cộng đồng trực tuyến gần đây thu hút sự chú ý khi chỉ ra rằng TUIDE là nhóm nhạc nữ duy nhất thuộc HYBE có ca khúc debut không lọt vào top 100 bảng xếp hạng Melon.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi Melon là một trong những nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, thường được sử dụng để tham khảo mức độ phổ biến của các ca khúc tại thị trường nội địa. Dù thứ hạng trên một nền tảng không thể phản ánh toàn diện thành công của nghệ sĩ, kết quả này vẫn cho thấy Sun Kiss chưa tạo được sức lan tỏa nổi bật trên bảng xếp hạng.

Theo nội dung được chia sẻ, ca khúc chỉ đạt vị trí thứ 108 trên Melon, chưa thể góp mặt trong top 100. Thành tích này tạo ra sự tương phản với màn ra mắt của những nhóm nhạc nữ khác thuộc HYBE trong những năm gần đây.

Cụ thể, Fearless - ca khúc debut của LE SSERAFIM từng đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Attention của NewJeans và Magnetic của ILLIT đều vươn lên vị trí dẫn đầu. Những kết quả này góp phần củng cố kỳ vọng rằng các nhóm nhạc nữ mới của HYBE có khả năng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Tuy nhiên, trường hợp của TUIDE cho thấy thương hiệu công ty quản lý không phải lúc nào cũng bảo đảm một màn ra mắt thành công. Ngay cả khi được hậu thuẫn bởi một tập đoàn giải trí lớn, nhóm nhạc mới vẫn cần một sản phẩm đủ sức tạo khác biệt để chuyển sự tò mò ban đầu thành lượng người nghe ổn định.

Bên cạnh thành tích trên bảng xếp hạng, đội hình thành viên và cách xây dựng hình ảnh của TUIDE cũng trở thành chủ đề tranh luận trên các diễn đàn trực tuyến.

Một bộ phận khán giả cho rằng Sun Kiss là ca khúc có chất lượng tốt, nhưng các thành viên chưa tạo được sức hút tương xứng. Một bình luận nhận xét bài hát đáng nghe nhưng đội hình lại gây cảm giác thiếu điểm nhấn. Ý kiến khác cũng đưa KiiiKiii ra so sánh, cho rằng sự chênh lệch giữa chất lượng âm nhạc và khả năng thu hút sự chú ý của các thành viên có thể là một trong những yếu tố khiến nhóm chưa bứt phá.

Một số bình luận còn mô tả đội hình TUIDE là khá an toàn, chưa tạo được nét riêng đủ rõ ràng giữa thị trường Kpop ngày càng cạnh tranh. Những nhận xét này chủ yếu phản ánh cảm nhận cá nhân của cư dân mạng, nhưng cho thấy nhóm vẫn cần thêm thời gian để xây dựng bản sắc trong mắt công chúng.

NewJeans cũng được nhắc đến trong cuộc thảo luận. Một số người cho rằng thành công của nhóm đã khiến họ nhìn nhận rõ hơn sức hấp dẫn của một đội hình có cá tính và màu sắc riêng. Những so sánh như vậy phần nào phản ánh kỳ vọng ngày càng cao dành cho các nhóm nhạc nữ thuộc HYBE, đặc biệt khi công ty này từng sở hữu những tân binh tạo được tiếng vang ngay từ những sản phẩm đầu tiên.

Không chỉ đội hình thành viên, chiến lược quảng bá của TUIDE cũng bị đặt dấu hỏi. Một số khán giả cho biết họ thậm chí không biết nhóm đã chính thức ra mắt, trong khi những người khác nhận xét hoạt động truyền thông chưa tạo được độ phủ đáng kể trên các cộng đồng Kpop.

Đáng chú ý, video âm nhạc của Sun Kiss cũng vấp phải ý kiến trái chiều về mặt ý tưởng. Việc lựa chọn Iceland làm địa điểm ghi hình được một số người dùng mạng cho là chưa mang lại hiệu quả tương xứng với kỳ vọng. Theo những bình luận này, khung cảnh có phần trầm lắng của MV chưa tạo được ấn tượng thị giác đủ mạnh để giúp ca khúc nổi bật.

Dẫu vậy, đây vẫn là những đánh giá mang tính chủ quan từ cộng đồng mạng. Việc một sản phẩm không tạo được hiệu ứng tức thời không đồng nghĩa với việc nhóm nhạc không có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Trường hợp của TUIDE đặt ra câu hỏi về áp lực mà các nhóm nhạc mới phải đối mặt khi ra mắt dưới một thương hiệu lớn. Với HYBE, thành công của những nhóm nhạc nữ trước đó vừa là lợi thế truyền thông, vừa trở thành thước đo khiến các tân binh dễ bị so sánh ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Khi khán giả đã quen với việc các nhóm nhạc của công ty nhanh chóng tạo hiệu ứng trên bảng xếp hạng, một màn ra mắt không đạt kỳ vọng dễ trở thành tâm điểm tranh luận. Tuy nhiên, mức độ phổ biến ban đầu còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm thời điểm phát hành, chiến lược quảng bá, khả năng tiếp cận khán giả và quá trình xây dựng cộng đồng người hâm mộ.

Đối với TUIDE, kết quả của Sun Kiss trên Melon là một tín hiệu cho thấy nhóm chưa tạo được sức hút nổi bật tại thị trường nội địa ở thời điểm được đề cập. Dù vậy, đánh giá toàn diện về màn ra mắt vẫn cần đặt trong bối cảnh hoạt động dài hạn, thay vì chỉ dựa vào thứ hạng của một ca khúc.

Trong thị trường Kpop, không phải nhóm nhạc nào cũng thành công ngay từ sản phẩm đầu tiên. Điều quan trọng hơn là khả năng duy trì chất lượng âm nhạc, xác lập màu sắc riêng và tạo dựng mối liên kết với công chúng qua những lần trở lại tiếp theo.

Với TUIDE, bài toán trước mắt không chỉ là cải thiện thành tích trên các bảng xếp hạng, mà còn là tìm ra yếu tố đủ sức khiến khán giả ghi nhớ nhóm giữa một thị trường có mật độ ra mắt dày đặc. Màn debut chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng có thể là khởi đầu khó khăn, nhưng chặng đường phía trước mới là yếu tố quyết định vị trí của nhóm trong làng nhạc Hàn Quốc.