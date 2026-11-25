Châu Nhi từng được khán giả truyền hình biết đến qua Giọng hát Việt 2019. Khi đó, cô đã chinh phục huấn luyện viên Thanh Hà ở vòng Giấu mặt bằng ca khúc Always remember us this way của Lady Gaga và trở thành mảnh ghép cuối cùng của đội. Bảy năm sau, nữ ca sĩ trở lại vẫn với tình yêu dành cho âm nhạc điện tử, nhưng lần này là hyperpop và với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Còn onionn tên thật là Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, vốn là producer từng nhào nặn ra các "siêu hit" của Sơn Tùng M-TP như Chạy ngay đi hay Hãy trao cho anh. Việc anh nhận lời đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc cho toàn bộ dự án của một nữ nghệ sĩ gen Z như Châu Nhi là điều bất ngờ. Ở GENIE, onionn không chỉ trực tiếp phối khí mà còn đứng tên đồng sáng tác cùng Châu Nhi, Lemese và NGHI.

Một điểm sáng tạo đột phá giúp GENIE dễ dàng tiếp cận tệp khán giả đại chúng chính là sự xuất hiện của giai điệu quen thuộc từ ca khúc Người điên yêu. Đây là bản "hit" thanh xuân đình đám một thời gắn liền với tên tuổi Minh Hằng và Tim, từng làm mưa làm gió thị trường nhạc Việt nhiều năm trước.

Châu Nhi và ê kíp đã khéo léo xin phép tác giả để sử dụng một đoạn lời trích từ ca khúc này, đặt vào phần mở đầu và kết thúc của GENIE. Sự giao thoa giữa một mảnh ghép quá khứ và nền nhạc điện tử tương lai giúp ca khúc có chiều sâu và độ viral mạnh mẽ.

Một trong những yếu tố giúp bài hát phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội xuất phát từ chính câu chuyện cá nhân của Châu Nhi. Tân binh gen Z này vốn là một người hâm mộ K-pop và dành tình cảm đặc biệt cho nam thần tượng Jihoon. Ca khúc GENIE được cô chắp bút như một món quà âm nhạc dành tặng riêng cho thần tượng của mình.

Vứt hết ký ức buông tay được rồi và GENIE thu về hơn 100 nghìn lượt xem trên YouTube và gây chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là bước nhá hàng cho một dự án tâm huyết mà Châu Nhi sắp trình làng mang tên THỊ.

Nữ ca sĩ chia sẻ, THỊ là chữ lót quen thuộc trong tên gọi của phần lớn phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đôi khi, sự quen thuộc đó khiến người ta thấy cũ kỹ và muốn lược bỏ, nhưng cô lại muốn dùng chính chữ này để đại diện cho sự đa diện của phái đẹp.