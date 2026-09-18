Tân binh đội tuyển Việt Nam Williams Minh Hoàng là ai?

Williams Minh Hoàng là một trong những gương mặt đáng chú ý được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên cầu thủ Việt kiều này được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau khi hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch và chuyển đổi liên đoàn.

Williams Minh Hoàng là ai?

Williams Minh Hoàng, tên tiếng Anh là Lee Oliver Grant Williams, sinh ngày 2/4/2007 tại Manchester (Anh). Anh có bố là người Anh và mẹ là người Việt Nam, vì vậy đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần chờ đáp ứng điều kiện về số năm cư trú.

Cầu thủ của câu lạc bộ Công an TP.HCM hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam ngày 26/8 và chính thức thi đấu với tư cách cầu thủ nội từ mùa giải V.League 2026-2027.

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Không lâu sau khi trở thành công dân Việt Nam, tiền đạo sinh năm 2007 được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội trong danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Năm nay mới 19 tuổi, cầu thủ này thậm chí đủ điều kiện tham dự SEA Games 34 diễn ra ở Malaysia vào năm 2027.

Williams Minh Hoàng là sự bổ sung trên hàng công đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Câu lạc bộ bóng đá Công An Tp. Hồ Chí Minh)

Williams Minh Hoàng thi đấu cho CLB nào?

Williams Minh Hoàng gia nhập CLB Công An TP.HCM từ giữa mùa giải 2025-2026. Dù còn rất trẻ và mới làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam, chân sút sinh năm 2007 nhanh chóng để lại dấu ấn.

Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Việt Nam, Williams Minh Hoàng ghi tổng cộng 8 bàn trên mọi đấu trường, gồm 6 bàn tại V.League và 2 bàn ở Cúp Quốc gia.

Điểm nổi bật của tiền đạo 19 tuổi là thể hình. Với chiều cao 1,9 m, Williams Minh Hoàng phù hợp với vai trò trung phong cắm, có khả năng tranh chấp và không chiến. Anh cũng có thể làm tường, giữ bóng để tạo khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai băng lên.

Ở CLB Công an TP.HCM, Williams Minh Hoàng thường được bố trí hoạt động sau Tiến Linh trên hàng công. Tiền đạo Việt kiều Anh có lối chơi gọn gàng, ưu tiên xử lý ít chạm và di chuyển tìm khoảng trống thay vì cầm bóng quá lâu. Sự xuất hiện của Williams Minh Hoàng mang đến thêm một lựa chọn khác biệt cho hàng công tuyển Việt Nam.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, với sự tham dự của 14 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách mời.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik lần lượt chạm trán với Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9 (Bandung), gặp Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9 và gặp Pakistan vào lúc 16h ngày 2/10 (Jakarta).