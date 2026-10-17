Tân binh của Lee Soo Man gây sốt với công thức Kpop quen thuộc, gợi nhớ BoA và thời hoàng kim SM

A2O LITE đang trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường Kpop khi nhanh chóng đạt được thành tích nổi bật ngay sau khi ra mắt. Nhóm là sản phẩm đầu tiên được giới thiệu bởi A2O Entertainment, công ty mới do Lee Soo Man, cựu tổng sản xuất của SM Entertainment, thành lập. Với ca khúc debut NEON, nhóm đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Top 100 của nền tảng nghe nhạc trực tuyến Melon chỉ sau 29 giờ phát hành.

Thành tích này nhanh chóng đưa A2O LITE trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng yêu nhạc Hàn Quốc. Đáng chú ý, phản ứng dành cho nhóm không chỉ xoay quanh thành công của một tân binh mà còn gắn liền với những ký ức về Kpop trong quá khứ. Từ âm thanh điện tử mạnh mẽ, vũ đạo đồng đều cho đến cách xây dựng cao trào trong ca khúc, A2O LIGHT đang tái hiện nhiều yếu tố từng làm nên dấu ấn đặc trưng của các nhóm nhạc nữ thế hệ trước.

A2O LITE tạo dấu ấn với ca khúc debut NEON

NEON là sản phẩm giúp A2O LITE nhanh chóng tạo được sức hút trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Không chỉ đạt thứ hạng cao trên Melon, ca khúc còn trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai và phần lời gây chú ý.

Cụm từ "Neon and beyond" trong bài hát được một bộ phận cư dân mạng nghe nhầm thành "mihoon and bihon", cách chơi chữ liên quan đến tình trạng độc thân và không kết hôn. Chi tiết này nhanh chóng lan truyền như một meme, góp phần khiến NEON được nhắc đến nhiều hơn trên các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, phần nhạc điện tử có tính lặp lại cao cũng nhận được nhiều phản hồi. Một số khán giả cho rằng giai điệu của NEON dễ ám ảnh, nghe xong vẫn văng vẳng trong đầu. Thậm chí, ca khúc còn được ví như một "bài hát cấm nghe khi ôn thi" mới, cách gọi thường dành cho những bản nhạc có giai điệu gây nghiện đến mức khiến người nghe khó tập trung vào việc khác.

Điều đáng chú ý là dù mới ra mắt, A2O LITE lại thường được nhắc đến cùng những từ khóa như hoài niệm và ký ức. Nguyên nhân nằm ở cách nhóm tiếp cận âm nhạc, gợi nhớ công thức Kpop từng được Lee Soo Man và đội ngũ sản xuất tại SM Entertainment xây dựng trong nhiều năm.

NEON sở hữu phần âm thanh điện tử nổi bật, thời lượng khoảng 3 phút 30 giây, những đoạn vũ đạo đồng đều và dứt khoát, phần dance break được phân chia rõ ràng cùng cao trào ở cuối bài với những nốt cao nổi bật. Đây đều là các yếu tố từng xuất hiện phổ biến trong những sản phẩm Kpop trước đây.

Trong những năm gần đây, Kpop liên tục thay đổi để thích nghi với thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm âm nhạc chuyển sang phong cách dễ nghe, không khí phóng khoáng hơn, thay vì tập trung vào cấu trúc biểu diễn được dàn dựng chặt chẽ như trước.

Sự phát triển của các nền tảng video ngắn cũng khiến nhiều ca khúc chú trọng những đoạn điệp khúc hoặc giai điệu có khả năng lan truyền nhanh. Trong một số trường hợp, những đoạn nhạc bắt tai được đặt lên hàng đầu, trong khi cấu trúc phát triển từ đầu đến cuối bài hát không còn là yếu tố được ưu tiên như trước.

Giữa bối cảnh đó, A2O LITE mang đến một màu sắc tương đối khác biệt bằng cách khôi phục những đặc điểm quen thuộc của Kpop thế hệ trước. Hình ảnh các cô gái với mái tóc dài, đội hình đông thành viên, những màn vũ đạo đồng bộ và phần nhạc điện tử mạnh mẽ tạo nên cảm giác thân thuộc đối với nhiều khán giả.

Nhóm không nhất thiết phải giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới để thu hút sự chú ý. Thay vào đó, A2O LITE đánh trúng tâm lý của những người vẫn mong muốn tìm lại sức hấp dẫn của Kpop trong giai đoạn trước, khi âm nhạc, vũ đạo và trình diễn sân khấu được kết hợp thành một tổng thể rõ nét.

Những phản ứng như "Đây mới là Kpop" phần nào cho thấy sức mạnh của yếu tố hoài niệm. Trong một thị trường liên tục tìm kiếm sự đổi mới, những công thức tưởng chừng đã quen thuộc lại có thể trở nên mới mẻ khi được đặt trong bối cảnh khác.

Từ BoA đến f(x), dấu ấn của SM hiện diện trong A2O LITE

Dù nhận được sự quan tâm tích cực, A2O LITE cũng phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: làm thế nào để biến những yếu tố gợi nhớ quá khứ thành bản sắc riêng của mình.

Ngay từ khi xuất hiện, nhóm đã được đặt cạnh nhiều tên tuổi quen thuộc của Kpop. Thành viên người Trung Quốc Ai Jing gây chú ý bởi ngoại hình khiến một số khán giả liên tưởng đến BoA trong những ngày đầu ra mắt. Vì vậy, cô được gọi bằng biệt danh "BoA Trung Quốc".

Số lượng thành viên của nhóm cũng khiến một bộ phận người hâm mộ nhớ đến Girls' Generation (SNSD), trong khi phong cách âm nhạc của NEON được so sánh với f(x). Đặc biệt, đoạn dance break trong ca khúc debut còn được đặt cạnh giai điệu của bản hit Electric Shock của f(x).

Những liên tưởng này cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của công thức sản xuất âm nhạc từng gắn liền với SM Entertainment. Tuy nhiên, việc liên tục được so sánh với những nghệ sĩ đi trước cũng đặt ra câu hỏi về khả năng xây dựng bản sắc độc lập của A2O LITE.

Trong buổi họp báo trước đó, Lee Soo Man cho biết ông thường xuyên đặt câu hỏi về sự khác biệt ở khía cạnh công nghệ. Tuy nhiên, khi nói đến âm nhạc, ông mong khán giả đón nhận cảm giác yêu thích trước khi vội vàng tìm kiếm điểm khác biệt giữa các sản phẩm.

Quan điểm này phần nào lý giải cách A2O LITE tiếp cận thị trường. Thay vì cố gắng phủ nhận những ảnh hưởng từ quá khứ, nhóm lựa chọn phát huy những yếu tố từng tạo nên sức hút của K-pop, qua đó kết nối với khán giả bằng cảm giác quen thuộc.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên màu sắc của A2O LITE là sự tham gia của nhà sản xuất Yu Young-jin, người đã có thời gian dài cộng tác với Lee Soo Man.

Yu Young-jin vốn được biết đến với phong cách âm nhạc đặc trưng, gắn liền với nhiều sản phẩm của SM Entertainment. Vì vậy, sự xuất hiện của ông trong dự án mới không chỉ bảo đảm tính nhất quán về âm thanh mà còn góp phần tạo nên cảm giác thân thuộc đối với người hâm mộ Kpop lâu năm.

Phần ghi công sản xuất của NEON tương đối ngắn gọn, với hai cái tên được liệt kê là Yu Young-jin và Dem Jointz. Sự kết hợp này cho thấy đội ngũ sản xuất đang tập trung vào một định hướng âm nhạc rõ ràng, thay vì sử dụng quá nhiều yếu tố để tạo nên sự khác biệt.

Tuy nhiên, thành công ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu. A2O LITE đã chứng minh rằng một công thức âm nhạc quen thuộc vẫn có thể tạo ra sức hút đáng kể trong bối cảnh Kpop liên tục biến đổi. Điều quan trọng hơn là nhóm có thể phát triển từ sự hoài niệm để xây dựng phong cách riêng hay không.

Nếu chỉ dựa vào những liên tưởng với BoA, SNSD hay f(x), sức hút của A2O LITE có thể bị giới hạn trong cảm giác mới lạ ban đầu. Ngược lại, nếu biết phát triển những yếu tố quen thuộc theo hướng riêng, nhóm có cơ hội biến lợi thế hoài niệm thành nền tảng cho hành trình dài hạn.

A2O LITE gồm các thành viên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan, trong đó có ba thành viên người Trung Quốc. Độ tuổi trung bình của nhóm là 15, với ba thành viên nhỏ tuổi nhất mới 13 tuổi. Đây cũng là yếu tố khiến định hướng hoạt động và quá trình trưởng thành của nhóm nhận được sự chú ý.

A2O Entertainment hiện được điều hành tại Hàn Quốc bởi Lee Jin-kyu, cháu gái của Lee Soo Man và là chị gái của Sunny, cựu thành viên Girls' Generation. Sunny cũng tham gia hỗ trợ công ty.

Với thành tích đưa NEON lên vị trí số 1 Melon chỉ sau 29 giờ, A2O LITE đã có màn ra mắt đáng chú ý. Nhưng để thực sự khẳng định vị trí trong thị trường Kpop, nhóm sẽ cần nhiều hơn những âm thanh gợi nhớ quá khứ. Thử thách lớn nhất phía trước là chứng minh rằng A2O LITE không chỉ khiến khán giả nhớ về thời hoàng kim của Kpop, mà còn có thể tạo nên một dấu ấn mới cho chính mình.