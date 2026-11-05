Tân binh Como lập kỷ lục tại Champions League

Como làm nên dấu mốc lịch sử ngay trong mùa đầu tiên góp mặt tại Champions League. Đại diện Serie A cũng trở thành CLB Ý đầu tiên ghi ít nhất 7 bàn trong một trận sân khách ở C1/ Champions League, theo thống kê của Opta.

Chiến thắng còn đưa đội bóng vùng Lombardy sánh ngang Bayern Munich về số bàn thắng trong một trận Champions League. Trước đó, đại diện Bundesliga từng lập kỷ lục ghi 9 bàn khi đánh bại Dinamo Zagreb 9-2 vào tháng 9/2024.

Como hạ Lens 9-1 ở lượt 4 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Góp công lớn nhất vào màn trình diễn tưng bừng của Como là tiền đạo Anastasios Douvikas. Chân sút người Hy Lạp hoàn tất cú hat-trick với các pha lập công ở phút 7, 32 và 57, trở thành cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng lịch sử.

Điều đáng nói là Lens hoàn toàn không thể ngăn cản sức tấn công của đội khách, dù được thi đấu tại Stade Bollaert-Delelis. Sau khi dẫn 3-0 trong hiệp một, Como tiếp tục ghi thêm 6 bàn sau giờ nghỉ, biến trận đấu thành cơn ác mộng với đại diện Ligue 1.

Bên cạnh cú hat-trick của Douvikas, các cầu thủ Nico Paz, Lucas da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina và Matteo Papaccioli cũng lần lượt ghi tên lên bảng tỷ số. Bàn thắng danh dự của Lens thuộc về hậu vệ Ruben Aguilar ở phút 65.

Đáng chú ý, tiền vệ Nico Paz còn để lại khoảnh khắc xúc động sau pha lập công ở phút 40. Ngôi sao người Argentina chạy về khu vực kỹ thuật, giơ chiếc áo in hình Jesus de Miguel để tưởng nhớ tiền đạo vừa qua đời sau va chạm trên sân tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Chiến thắng 9-1 càng cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể của Como dưới thời HLV Fabregas. Chỉ 2 tuần trước, đại diện Serie A từng gây bất ngờ khi đánh bại Man Utd 4-1, trước khi tiếp tục tạo nên màn trình diễn khó tin tại Pháp.

Từ một tân binh ít được chú ý, Como đang trở thành hiện tượng tại Champions League mùa này. Sau 4 lượt trận, thầy trò HLV Fabregas có 9 điểm, vươn lên vị trí thứ 4 và mở ra cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Ngược lại, Lens tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối với 3 điểm sau 4 trận. Thất bại nặng nề ngay trên sân nhà không chỉ khiến đại diện Ligue 1 gặp bất lợi trong cuộc đua đi tiếp, mà còn biến họ thành đối thủ bất đắc dĩ trong một kỷ lục đáng nhớ của bóng đá châu Âu.