Tân binh 48 triệu bảng của MU gây thất vọng

Santos gây thất vọng.

MU khởi đầu thuận lợi khi Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số sau tình huống phối hợp có dấu ấn của Youri Tielemans. Tuy nhiên, đội khách đánh mất thế trận trong hiệp hai và không thể bảo toàn lợi thế, qua đó chỉ ra về với một điểm.

Trong màn trình diễn đáng thất vọng của "Quỷ đỏ", Andrey Santos trở thành một trong những cái tên bị chỉ trích. Tiền vệ 22 tuổi được trao cơ hội đá chính ở hai trận gần nhất trên mọi đấu trường sau khi Kobbie Mainoo dính chấn thương, nhưng chưa thể chứng minh giá trị.

Theo Sofascore, Santos chỉ thắng 44,4% số pha tranh chấp trước Leeds. Đáng chú ý, anh thua cả hai tình huống không chiến và bị đối phương vượt qua trong các pha rê bóng hai lần.

Khả năng hỗ trợ phòng ngự của tiền vệ người Brazil cũng chưa thực sự thuyết phục. Santos không có pha giải nguy nào, dù thực hiện thành công hai tình huống cắt bóng. Những con số này cho thấy anh gặp khó khăn trong việc tranh chấp và bảo vệ khu vực giữa sân trước sức ép của đối thủ.

Santos chật vật tại MU. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn này trái ngược với những tín hiệu tích cực mà Santos thể hiện trong giai đoạn giao hữu trước mùa giải. Phong độ của anh sa sút đáng kể khi bước vào các trận đấu chính thức, làm dấy lên nghi vấn liệu cầu thủ trưởng thành từ Chelsea có đủ khả năng đáp ứng cường độ thi đấu tại Old Trafford.

INEOS chi khoảng 48 triệu bảng để đưa Santos về từ Chelsea. The Peoples Person, trang tin của hội CĐV MU, chỉ trích thương vụ này, cho rằng đội chủ sân Stamford Bridge đang "lừa" MU sau vụ Mason Mount.

Khi MU liên tục đánh rơi điểm số, những màn trình diễn dưới kỳ vọng của các tân binh càng khiến chiến lược chuyển nhượng dưới thời INEOS chịu thêm sức ép.

Highlights Leeds United 1-1 Manchester United Tối 18/10, Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Premier League 2026/27.