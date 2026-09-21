Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị: Lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo

Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Vương Quốc Tuấn được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa cho ông Vương Quốc Tuấn và ông Bùi Hoàng Phương. Ảnh: TP

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị, Thái Nguyên. Về phía Quảng Trị, tham dự hội nghị có các ông bà trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, ông Hà Minh Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn. Ảnh: TP

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Bùi Hoàng Phương. Ảnh: TP

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị phát huy trách nhiệm tập thể, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trọng tâm trước mắt là nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn, gắn với những định hướng chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu phát triển địa phương. Tỉnh cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, tập trung khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất trong hành động.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý việc nghiên cứu, quán triệt những chủ trương mới, mang tính đột phá của Trung ương để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và khẳng định sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong công tác cán bộ, tỉnh sẽ hướng tới sự công tâm, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm những căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chủ động và hành động vì sự phát triển chung.

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền theo hướng dựa trên dữ liệu, công nghệ và thể chế, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng hình ảnh “Quảng Trị - điểm đến hòa bình, an ninh, an toàn”.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương. Trong đó, tỉnh kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực đầu tư, cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo thêm động lực phát triển trong thời gian tới.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của Nhân dân. Đây là những yếu tố quan trọng để Quảng Trị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đồng thời từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.