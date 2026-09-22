Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn chúc mừng

Ngày 22/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Văn hoá và Phát triển, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa có văn bản số 1819 CV/VPTU về việc không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu về việc không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng.

Ông Vương Quốc Tuấn mong muốn các đơn vị, địa phương không tặng hoa, và thể hiện bằng việc thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Nhân dịp được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung văn bản như sau: Để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức; đồng thời, không để việc thăm hỏi, chúc mừng ảnh hưởng đến thời gian, công việc chung, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thể hiện bằng việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Văn phòng Tỉnh ủy trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, phối hợp thực hiện.

Trước đó ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Vương Quốc Tuấn được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vương Quốc Tuấn (49 tuổi, quê phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Nhân dịp được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.