Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế thăm lãnh đạo sau thành công của đại hội

Cùng đi có Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố và chư tôn đức thành viên Ban Thường trực.

Đón tiếp phái đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu

Tại buổi làm việc, Hòa thượng Thích Huệ Phước đã báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cương vị Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ mới, Hòa thượng Thích Huệ Phước khẳng định Ban Trị sự sẽ tiếp tục lan tỏa các giá trị "Từ bi - Trí tuệ - Hòa hợp", phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, động viên Tăng Ni, Phật tử đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân chung tay xây dựng cố đô Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh và giàu bản sắc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chúc mừng thành công của đại hội; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Thích Huệ Phước cùng chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử vừa được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chúc mừng thành công của đại hội

Trước yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Ban Trị sự tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giữ vững phương châm "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc".

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định pháp luật và Hiến chương Giáo hội, qua đó phát huy tối đa các nguồn lực Phật giáo, chung tay xây dựng Huế phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.