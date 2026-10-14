Tân An tích cực giải quyết việc dân cần

Cán bộ hưu trí trên địa bàn xã Tân An phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, UBND xã quý III/2026.

Từ kiến nghị đến việc làm

Một điểm ngập sau mưa, đoạn đường xuống cấp, cây xanh có nguy cơ gãy, đổ hay thủ tục hành chính khiến người dân phải đi lại nhiều lần, với chính quyền đó có thể là những phần việc trong quá trình điều hành, nhưng với người dân, mỗi vấn đề đều gắn với sự an toàn, chi phí và chất lượng cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, hiệu quả đối thoại không nằm ở số lượng ý kiến được ghi vào biên bản mà ở cách các kiến nghị chính đáng được tiếp nhận và giải quyết.

Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân An từng bước ổn định tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn việc chưa đạt yêu cầu, có việc chậm tiến độ, có vấn đề người dân phản ánh nhiều lần nhưng kết quả chưa như mong muốn. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền không chỉ nhìn vào những việc đã làm được mà còn phải quan tâm đến những việc người dân đang chờ.

Từ các đợt đối thoại trước cho thấy nhiều kiến nghị xuất phát từ nhu cầu thiết thực của người dân. Trước phản ánh về tình trạng ứ đọng nước tại điểm phụ Trường Tiểu học A, Tân An đang thi công công trình thoát nước. Đối với kiến nghị của nông dân về giá vật tư nông nghiệp tăng trong khi giá lúa thiếu ổn định, UBND xã giao Phòng Kinh tế phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh, chú ý chất lượng hàng hóa, hàng giả, gian lận thương mại và việc chấp hành quy định về giá.

Một số vụ việc cần thêm thời gian để xác minh, hoàn thiện hồ sơ. Chẳng hạn, hồ sơ bồi thường tuyến đường liên xã, với kinh phí 1,92 tỷ đồng, vẫn đang được các ngành tiếp tục hoàn thiện thủ tục sau khi đã đo đạc và tổ chức họp hội đồng bồi thường. Những hồ sơ lịch sử liên quan cần tiếp tục tìm kiếm do cơ quan cấp tỉnh xác nhận không lưu trữ tài liệu. Đây là những việc chưa thể xem là đã giải quyết xong, nhưng cho thấy yêu cầu theo dõi đến cùng đối với từng kiến nghị.

Chủ tịch UBND xã Tân An Đỗ Văn Leo đề nghị: “Các ngành chuyên môn xã phải rà soát từng kiến nghị, xác định rõ việc nào thuộc thẩm quyền thì chủ động xử lý, việc nào cần thêm thời gian thì thông tin tiến độ cho người dân biết. Chính quyền không chỉ ghi nhận ý kiến mà còn phải theo dõi đến khi có kết quả”.

Rõ trách nhiệm, rõ kết quả

Tại hội nghị đối thoại với nhân dân quý III/2026 tổ chức ngày 18/9, nhiều vấn đề dân sinh được phản ánh như cây xanh che khuất tầm nhìn trên tuyến kênh 7 ở ấp Tân Hậu A2, rác thải quanh khu vực chợ đến nguy cơ sạt lở tại ấp Long Hiệp, ngập úng kéo dài ở ấp Tân Hòa C và tình trạng trộm dây điện, đèn chiếu sáng. Đây là những vấn đề gắn trực tiếp với an toàn, môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Quang Minh, ngụ xã Tân An bày tỏ mong muốn các kiến nghị được xem xét, giải quyết cụ thể. Việc nào có thể thực hiện thì cần sớm triển khai; vấn đề còn vướng mắc phải được thông tin rõ để người dân nắm bắt, chia sẻ và cùng theo dõi.

Mỗi kiến nghị có tính chất và thẩm quyền xử lý khác nhau, nhưng đều cần được phản hồi minh bạch. Những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; nội dung cần xác minh phải thông tin tiến độ; vấn đề vượt thẩm quyền cần được giải thích rõ và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Bí thư Đảng ủy xã Tân An La Hồng Phong cho biết: “Ý kiến của người dân được ghi vào biên bản và được chuyển thành những công việc cụ thể để xã theo dõi, giải quyết”.

Đối thoại chỉ thực sự hiệu quả khi kiến nghị được theo dõi đến cùng, trách nhiệm được xác định rõ và kết quả được người dân nhìn thấy. Để nâng cao hiệu quả đối thoại, thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo các ngành giải quyết những nội dung người dân, doanh nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã quan tâm theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả”.

9 tháng năm 2026, Tân An hoàn thành 72/80 nhiệm vụ trọng tâm. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm ước đạt 10,35%, tổng giá trị sản phẩm đạt 875,275 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 79,671 tỷ đồng, đạt 109,44% kế hoạch. Năng suất lúa vụ đông xuân đạt 9 tấn/ha.

Tuy nhiên, 6/17 chỉ tiêu vẫn chưa đạt tiến độ, gồm tăng trưởng, thu nhập bình quân, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lao động qua đào tạo và nước sạch. Thực tế này đòi hỏi địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành, gắn mục tiêu phát triển với việc tháo gỡ những khó khăn cụ thể từ cơ sở.