Tân An, bản nghèo sang trang mới

Trên nền khu tái định cư, bản mới Tân An của 72 gia đình đồng bào dân tộc H'Mông ở xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên đang đổi thay từng ngày. (Ảnh: LÊ LAN)

Sớm tinh mơ 12/11, khi các cánh rừng quanh bản Tân An còn chìm trong màn sương và con gà còn "uể oải" chưa muốn cất tiếng gáy thì ngôi nhà của gia đình ông Giàng Phá Sỉ ở bản Tân An đã sáng bừng ánh điện. Tiếng người nói xen lẫn tiếng cười khi họ cùng nhau kê đặt bàn ghế, sửa soạn ấm nước, cốc chén cũng đủ rộn ràng, ấm áp phá tan bầu không gian tĩnh mịch trên núi cao Tìa Dình.

Chủ nhân của ngôi nhà, ông Giàng Phá Sỉ luôn tay làm việc và nhắc mọi người: "Cố gắng kê bàn ghế gọn gàng để sắp được nhiều chỗ cho bà con dân bản chung vui; lần đầu tiên bản tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày văn hóa Việt Nam ở khu tái định cư mới thì phải ấm áp, đàng hoàng nhất mới vui". Nói rồi, ông Sỉ lại cầm cái chổi ra trước sân nhà, quét dọn, trang trí.

Bí thư Chi bộ bản Tân An Giàng A Tùng cho biết thêm: "Khá lâu rồi bà con dân bản Tân An mới có ngày vui như thế này. Quãng thời gian này một năm trước, cả bản còn chất chồng lo toan. Nhà có người mất do lở đất thì đau buồn; nhà có người bị thương vừa lo người, lo nhà, lo lở đất; và dân bản, ngổn ngang lo nỗi niềm đi, ở tránh thiên tai...!".

Sau mỗi ngày làm việc, người dân bản Tân An lại ngồi bên nhau, động viên nhau cùng nỗ lực lao động, sản xuất. (Ảnh: LÊ LAN)

Để người nghe hiểu cặn kẽ hơn, Bí thư Chi bộ Giàng A Tùng kể chi tiết: Trong trận lũ quét kinh hoàng năm ngoái, bản Tìa Mùng (cũ) có 1 người bị đất lở trong đêm đè vào người chết; 3 người bị thương; hơn chục ngôi nhà nằm bên núi bị sạt trượt; cả bản hơn 70 nóc nhà đều nằm trong vùng phải di chuyển khẩn cấp vì thiên tai.

Ứng phó tình huống nguy cấp đó, xã Tìa Dình đã khẩn trương đưa ra phương án di chuyển các gia đình trong bản đi tái định cư ở điểm khác bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân. Nghe tin ấy, bà con dân bản rất đỗi mừng nhưng cũng rất lo lắng, lưu luyến bản cũ, ngôi nhà cũ.

Nhưng khi cấp ủy, chính quyền xã Tìa Dình vào cuộc tuyên truyền, vận động, giải thích sự cần thiết phải di chuyển thì bà con đã đồng thuận. Chỉ sau thời gian ngắn, 4 gia đình trong bản, gồm: Trưởng bản Giàng A Chếnh, Giàng A Só, Giàng A Trầu, Giàng Sua Só đã tự nguyện hiến 4,2ha đất đang trồng cây cà-phê, cây sắn... để làm nền mới cho bản tái định cư.

Trên nền đất mới, người H'Mông bản Tân An đã trồng thêm cây ăn quả, vườn rau xanh tốt. (Ảnh: LÊ LAN)

Có thêm sự ủng hộ, giúp sức nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, sang đầu năm 2026, 100% gia đình đã hoàn thành di chuyển nhà cửa, đồ dùng đến bản tái định cư mới. Dù nền đất mới hẹp hơn, đất nhà, đất vườn của các gia đình ít hơn, nhưng mọi người đều vui vẻ, tin tưởng chủ trương, hành động đúng đắn, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã Tìa Dình.

Vui mừng báo cáo các đồng chí lãnh đạo xã và đại biểu các bản, bà con nhân dân trong bản mới Tân An về kết quả bản đạt được trong thời gian qua, Trưởng bản Giàng A Ghếnh, cho biết: Tuy còn khó khăn, còn thiếu cơ sở vật chất (nhà văn hóa bản) nhưng gần một năm qua kể từ khi chuyển từ bản cũ Tìa Mùng về bản mới, nhân dân trong bản rất vui mừng, phấn khởi, tích cực lao động, sản xuất, chủ động đưa cây giống mới (dứa, cà-phê, mắc-ca) vào trồng. Kết quả rà soát năm 2026 toàn bản còn 38 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo; cả bản hiện có 46,25ha cây cà-phê, mắc-ca có 26,29ha.

Cây dứa được người dân bản Tân An đưa vào trồng thay thế cây sắn, cây ngô đã cho thu hoạch, cho giá trị kinh tế cao hơn. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng trong năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân trong bản Tân An luôn tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ bản, chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ công trình công cộng, giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp và thực hiện tốt quy ước của bản. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân trong bản ủng hộ 216 công xây dựng điểm trường mầm non tại bản. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các gia đình khá ở bản Tân An đã giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng ngày công, kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ cây, con giống để hộ nghèo có thêm "động lực" vươn lên!

"Gọi là có kinh tế khá hơn người cùng bản chứ so với nơi khác, bản khác, thì gia đình có kinh tế khá ở Tân An chỉ tàm tạm. Thế nhưng với tấm lòng san sẻ, đùm bọc, người trong bản Tân An luôn quan tâm giúp nhau bằng ngày công, con giống, cây giống và động viên nhau cùng vượt qua gian khó", Trưởng bản Giàng A Ghếnh cho biết.

Đồng chí Bùi Xuân Thức (thứ 2 từ phải sang) cùng cán bộ xã Tìa Dình chúc mừng nhân dân bản Tân An trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Tiếp mạch chuyện về sự đùm bọc, thương yêu của người H'Mông ở Tân An, tại Ngày hội Đại đoàn kết ở Tân An hôm nay, anh Giàng A Sếnh tìm gặp từng người là cán bộ, công chức xã Tìa Dình và thanh niên các bản lân cận đã thay nhau khiêng cáng đưa A Sếnh đi cấp cứu kịp thời, để A Sếnh được "tái sinh" sau tai nạn kinh hoàng trong vụ lở đất năm trước.

Gặp các ân nhân, A Sếnh vẫn kể rành rọt chuyện hơn một năm trước: "Khi biết tôi bị thương nặng, các anh cán bộ xã và bà con dân bản đã luân phiên khiêng cáng vượt đường rừng suốt từ 7 giờ sáng 2/8 đến 4 giờ sáng 3/8 đến bệnh viện. May có các ân nhân, tôi mới được sống tới hôm nay; tôi "tái sinh" là nhờ ân tình của các anh, các bác...!".

Vui mừng chứng kiến niềm vui, nụ cười rạng rỡ của người dân Tân An trong Ngày vui Đại đoàn kết toàn dân tộc 2026 (tổ chức ngày 12/11), đồng chí Bùi Xuân Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình bày tỏ tin tưởng, bà con dân tộc H'Mông ở bản Tân An sẽ giữ gìn truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp tục hỗ trợ, giúp nhau trong lao động, sản xuất; mong mọi người cùng góp sức xây dựng Tân An thành bản đẹp, giàu và trở thành bản văn hóa tiêu biểu ở Tìa Dình.

Cuộc sống mới ở Tân An hiện diện trên từng con đường đến trường của các em thơ. (Ảnh: LÊ LAN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bùi Xuân Thức cho biết: Bà con đã đồng thuận di chuyển từ bản cũ về khu tái định cư mới; bà con cũng đồng thuận đổi tên bản từ "Tìa Mùng" thành "Tân An" thì tôi tin tưởng rằng, bà con sẽ tiếp tục góp sức cùng nhau xây dựng Tân An ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống no ấm, đẹp giàu như nguyên nghĩa "bản mới bình an".

Một góc bản mới Tân An hôm nay. (Ảnh: LÊ LAN)