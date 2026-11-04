Tân Á Đại Thành thúc đẩy mô hình sản xuất gắn với R&D

Định hướng này được cụ thể hóa bằng kế hoạch đầu tư 1.186 tỷ đồng phát triển Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất - Cung ứng tại Hưng Yên.

Cuối tháng 10/2026, Tập đoàn Tân Á Đại Thành công bố kế hoạch xây dựng Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất - Cung ứng tại Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên. Dự án hướng tới kết nối hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm với sản xuất và thương mại hóa, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị công nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành đưa ra chủ trương dành 2% doanh thu các tổng công ty thành viên cho công nghệ và chuyển đổi số.

Đề cập đến định hướng đầu tư, Tổng giám đốc Nguyễn Duy Chính xác định công nghệ và chuyển đổi số là những lĩnh vực cần được ưu tiên nguồn lực dài hạn.

Theo chủ trương ông Duy Chính đưa ra, 2% doanh thu của các tổng công ty thành viên sẽ được dành cho công nghệ và chuyển đổi số, tập trung đổi mới dây chuyền, nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí vận hành và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D).

Đây là một trong những bước đi nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh dựa trên chất lượng và năng lực đổi mới, thay vì chỉ dựa vào quy mô sản xuất.

Sau 33 năm phát triển, từ lĩnh vực sản xuất bồn nước inox, Tân Á Đại Thành đã mở rộng danh mục sản phẩm công nghiệp và phát triển thành tập đoàn đa ngành. Năng lực sản xuất, quản trị chất lượng và hệ thống cung ứng được doanh nghiệp xác định là nền tảng để tiếp tục đầu tư công nghệ theo chiều sâu.

Từ nghiên cứu đến sản xuất trong một chuỗi giá trị

Theo kế hoạch, Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất - Cung ứng tại MEYINPARK Hưng Yên có tổng vốn đầu tư khoảng 1.186 tỷ đồng, tổng diện tích sàn khoảng 64.800m². Dự án dự kiến khởi động trong quý IV/2026, đưa các nhà máy đầu tiên vào hoạt động từ quý I/2028.

Tổ hợp được thiết kế tích hợp trung tâm R&D, khu phát triển nguyên mẫu, các nhà máy sản xuất, khu nghiên cứu tự động hóa cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và logistics dùng chung.

Điểm đáng chú ý là mô hình tổ chức hoạt động theo chu trình liên hoàn, từ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm đến chế tạo, kiểm soát chất lượng và cung ứng. Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao trực tiếp vào sản xuất, trong khi phản hồi từ nhà máy và thị trường tiếp tục được sử dụng để cải tiến sản phẩm.

Phối cảnh giai đoạn một Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên, địa điểm dự kiến phát triển tổ hợp nghiên cứu, sản xuất và cung ứng.

R&D trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh

Trung tâm R&D của T-Era dự kiến tập trung vào các lĩnh vực nước và môi trường, điện - điện tử, kết nối và điều khiển thông minh, robot và tự động hóa ứng dụng.

Từ thế mạnh về sản phẩm chứa và lọc nước, Tân Á Đại Thành định hướng phát triển các giải pháp cấp nước, xử lý nước thải và tái sử dụng nước cho công trình, khu đô thị và khu công nghiệp.

Doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu thiết bị điều hòa không khí, điện tử thông minh, vật liệu và thiết bị công trình, hướng tới cung cấp những giải pháp tích hợp thay vì các sản phẩm riêng lẻ.

Việc kết hợp R&D với sản xuất được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ và thích ứng với nhu cầu thị trường. Đây cũng là hướng đi nhằm chuyển từ cạnh tranh chủ yếu bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, tính năng và giá trị gia tăng.

Hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp Tân Á Đại Thành sau 33 năm phát triển.

Phát huy lợi thế của hệ sinh thái đa ngành

Tân Á Đại Thành hiện phát triển theo ba trụ cột Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản. Trong đó, công nghiệp tạo nền tảng sản xuất và cung ứng; công nghệ cao thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sản phẩm; bất động sản mở rộng không gian ứng dụng các giải pháp tại công trình và khu đô thị.

Trung tâm tại Hưng Yên được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực, góp phần phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo định hướng "Tinh khiết - Thông minh - Bền vững".

Địa điểm triển khai dự án là Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên do Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư, có quy mô 198,39 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.270 tỷ đồng.

MEYINPARK được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành và chú trọng các tiêu chí môi trường.

Theo kế hoạch, tối thiểu 30% quỹ đất sẽ dành cho các ngành công nghệ cao, hướng tới thu hút doanh nghiệp công nghệ, nhà sản xuất và dòng vốn FDI chất lượng cao.

Với khoản đầu tư 1.186 tỷ đồng, Tân Á Đại Thành hướng tới xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn trên cơ sở kết hợp nền tảng sản xuất công nghiệp, nghiên cứu công nghệ và khả năng thương mại hóa sản phẩm.