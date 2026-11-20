Tầm vóc nhà giáo trong nền giáo dục thời đại mới
Mỗi bước tiến của giáo dục đều được quyết định bởi chất lượng và tầm vóc của đội ngũ nhà giáo. Trước những chuyển biến sâu sắc của thời đại, người thầy không chỉ cần vững vàng về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ sư phạm mà còn phải có tư duy đổi mới, năng lực thích ứng và khả năng dẫn dắt người học. Từ truyền thụ tri thức đến khơi mở tư duy, từ làm chủ công nghệ đến bồi dưỡng nhân cách, yêu cầu đặt ra với nhà giáo ngày nay chính là không ngừng phát triển để đáp ứng sứ mệnh đào tạo con người trong một thế giới đang thay đổi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tam-voc-nha-giao-trong-nen-giao-duc-thoi-dai-moi-246261120201300702.htm