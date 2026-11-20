Tiếp nối những hoạt động tri ân, xã Suối Hai vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025–2026. Đây là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục địa phương trong sự nghiệp trồng người.