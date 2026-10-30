Tầm vóc mới của TP Hồ Chí Minh

Theo tờ trình, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính TP HCM, với diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có đặc khu Côn Đảo.

TP HCM hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, hiện đại, thông minh, năng động, sáng tạo; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực phát triển. TP tiếp tục phát huy vai trò cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Quy hoạch dự báo dân số TP đạt khoảng 18 triệu người vào 2030, khoảng 25 triệu người vào 2045 và 27 triệu người vào 2050 (gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, dân số quy đổi).

Về kinh tế, TP đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm đến 2030, quy mô GRDP đạt khoảng 200 - 225 tỷ USD. Kinh tế số được định hướng chiếm 40% GRDP vào 2030 và 60% vào 2035.

Quy hoạch định hướng chuyển từ cấu trúc cộng gộp sau hợp nhất sang mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết chặt chẽ, chuyên môn hóa theo chức năng nổi trội. Cấu trúc không gian gồm 5 cực động lực (lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp, công nghệ cao, logistics phía Bắc; cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế, năng lượng phía Nam; đô thị, giáo dục, y tế phía Tây); 5 trung tâm vệ tinh (Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng, Tân Uyên - Bắc Tân Uyên); 5 hệ liên kết chiến lược (kết nối kinh tế lục địa - kinh tế đại dương; vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Đông Nam Bộ; liên kết xanh - xanh dương, lấy sông Sài Gòn - sông Đồng Nai làm trục trung tâm, tạo không gian sinh thái nền, bảo đảm phát triển bền vững...).

Quy hoạch định hướng chuyển từ phát triển đô thị lan tỏa, phụ thuộc phương tiện cá nhân; sang đô thị nén, đa cực, đa trung tâm; khai thác đồng bộ không gian ngầm với giao thông công cộng…

Có thể nói, bản quy hoạch mới là quyết sách có ý nghĩa chiến lược, định hình cấu trúc không gian, mô hình phát triển và năng lực cạnh tranh của TP HCM trong dài hạn. Nội dung của bản quy hoạch đã vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới hành chính, ngành, lĩnh vực và dự án; tổ chức không gian TP thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm; bảo đảm liên kết hiệu quả giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, logistics, kinh tế biển, các không gian sinh thái.

Nếu được thông qua, kỳ vọng bản quy hoạch mới không chỉ mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư mà còn góp phần giải quyết những vấn đề từng tồn tại kéo dài như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của người dân; khẳng định tầm vóc mới của TP HCM sau sáp nhập, để TP HCM hướng tới sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới.