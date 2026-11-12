Tầm vóc mới của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. (Nguồn: TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản (8-11/11) là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng Cung Nhật Bản; dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác cùng với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Hội tụ lợi ích và tầm nhìn

Có thể khẳng định, tin cậy chính trị chính là bản lề vững chắc cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục vươn xa. Xuyên suốt chuyến thăm, “bản lề” đó được Lãnh đạo cấp cao hai bên khẳng định nhất quán: Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò tích cực tại khu vực và trên thế giới, thực hiện thành công Chiến lược tăng trưởng mới. Trong khi đó, Nhật Bản nhấn mạnh Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Nếu như tin cậy chính trị là “bản lề” cho hợp tác vươn xa thì chính sự hội tụ lợi ích và tầm nhìn phát triển dài hạn là động lực để hai nước bắt tay nhau vạch ra lộ trình chắp cánh cho những khát vọng phát triển lớn lao hơn, cùng kiến tạo những giá trị mới.

“Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng”, Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản với tinh thần “Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường” thể hiện rõ quyết tâm mạnh mẽ đó, cùng nhau đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam tiến về phía trước.

Tầm cao mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hoàn toàn có cơ sở, bởi rằng, ba năm kể từ khi hai nước nâng cấp khuôn khổ đối tác mới, hợp tác song phương chứng kiến sự phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả; gần 80% các cam kết, thỏa thuận đã được thực hiện và có nhiều tiến triển.

Tiếp nối nhịp tiến bước, trong giai đoạn mới, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí 5 định hướng lớn, đây là những nội hàm quan trọng của Tuyên bố chung và được xem như kim chỉ nam hợp tác song phương trên con đường phía trước.

Tóm lược lại, 5 định hướng bao gồm: Tăng cường tin cậy chính trị trên cơ sở làm sâu sắc và thực chất hợp tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao; tăng cường liên kết kinh tế, theo hướng phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ lẫn nhau, cùng có lợi; thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác thực chất trong trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch; tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Takaichi chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm chính thức Nhật Bản. (Nguồn: TTXVN)

Đồng hành, đồng kiến tạo

Trước thềm chuyến, trong bài trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình NHK của Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiều tới những mong muốn về những bước chuyển trong hợp tác kinh tế - đầu tư song phương trong thời gian tới. Mong muốn đó càng được cụ thể hóa thông qua những trao đổi cấp cao cũng như các cuộc gặp với doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến thăm. Điểm nhấn lớn nhất là hai bên nhất trí chuyển từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đơn thuần sang tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, chú trọng hơn đến tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế của mỗi nước.

Tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo được thể hiện rõ nét qua cam kết thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chất lượng cao ở Việt Nam; hợp tác chặt chẽ để phấn đấu kim ngạch thương mại đạt 80 tỷ USD vào năm 2030; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao, thành lập mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản…

Dành thời gian tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều đặt hàng cụ thể, chi tiết với mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng bền vững và tầm nhìn phát triển của Việt Nam.

Đơn cử, tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), Nhà Lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam bày tỏ mong muốn MUFG không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, mà trở thành đối tác cùng huy động nguồn lực cho phát triển và kết nối dòng vốn, công nghệ giữa hai nước; hay với Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo, Việt Nam đề nghị Sumitomo tập trung vào phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, tiếp nối thành công của Khu công nghiệp Thăng Long; từ kinh nghiệm dự án Thành phố thông minh phía bắc Hà Nội, nghiên cứu phát triển đô thị bền vững tại các địa phương khác…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn những thành quả hợp tác đáng tự hào hôm nay giữa hai nước sẽ tiếp tục được bồi đắp bằng sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam, sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp Nhật Bản và những sản phẩm có giá trị cao hơn do hai bên cùng tạo ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. (Nguồn: TTXVN)

“Tấm lụa hữu nghị” đẹp đẽ, bền chắc

Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ giao lưu nhân dân lâu đời từ hơn 400 năm trước. Trong cuộc hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Nhà vua Naruhito đã gợi lại sự giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước trong đó có ảnh hưởng của nhạc Lâm Ấp do Nhà sư Phật Triết đem đến Nara từ thế kỷ thứ 8 vào nhạc cung đình Nhật Bản và nhiều đồ gốm Nhật Bản được tìm thấy ở Hội An; cho rằng việc 2 nước có bề dày giao lưu nhân dân trong lịch sử, tương đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng.

Hai dân tộc liên hệ nhau nhờ “Con đường tơ lụa trên biển” xưa kia, nhiều sản phẩm lụa tuyệt đẹp đã được đưa tới Nhật Bản. Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu, khi phát biểu cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau bài phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản cũng đã nhấn mạnh rằng, qua bao năm tháng, Việt Nam và Nhật

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Thủ tướng Takaichi Sanae tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc, Việt Nam. Việt Nam sẽ tham dự và đóng góp vào thành công của Triển lãm quốc tế GREEN EXPO 2027 tại Yokohama, Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản cam kết đồng hành, hỗ trợ Việt Nam chủ trì thành công Năm APEC 2027 và mong sớm thăm lại Việt Nam.

Bản đã nâng niu se nên những sợi tơ hữu nghị. Những sợi tơ đan quyện qua nhiều lớp, để quan hệ hai nước hôm nay trở thành một “tấm lụa hữu nghị” vừa bền chắc, vừa đẹp đẽ.

Các hoạt động văn hóa ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong khuôn khổ chuyến thăm cũng là đan thêm vào tấm lụa bền đẹp ấy. Chương trình Hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi và cùng sáng tạo. Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đối thoại” cũng là một điểm nhấn. Được khởi xướng từ ý tưởng của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là lần đầu tiên một triển lãm quy tụ đông đảo các nhà điêu khắc đương đại tiêu biểu của Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Ngô Phương Ly cũng đã dự chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết”, nói về sự tương đồng giữa hai nước cùng niềm tự hào của mỗi bên về truyền thống và bản sắc văn hóa. Rõ ràng, sợi dây văn hóa, nghệ thuật sẽ góp phần thắt chặt tình cảm giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản.

Chúng ta có chung niềm tin, như niềm tin của Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu rằng, nếu chung sức, cùng tiến bước, hai nước có thể vững vàng vượt qua mọi khó khăn, cùng dệt thêm vào “tấm lụa hữu nghị" một bước tiến vững chắc.

Tựu trung lại, “đồng hành, đồng kiến tạo”, tinh thần được nêu bật xuyên suốt chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa sâu sắc đối với hành trình mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. Thành quả của hành trình mới sẽ được thể hiện trong cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân hai nước và những đóng góp chung cho hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.