Tầm vóc Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng

Hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai”. (Ảnh: Nhất Sơn)

Hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ sâu sắc hơn tầm vóc phong trào Phú Riềng Đỏ và Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam; tăng cường những luận cứ có giá trị đối với việc bảo tồn và nghiên cứu nâng tầm di tích; là cơ sở quan trọng để tiếp tục bồi đắp truyền thống cách mạng và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Phú Riềng trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng cho biết, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 96 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về sự ra đời, hoạt động và tầm vóc lịch sử của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và phong trào “Phú Riềng Đỏ”; giá trị đặc biệt tiêu biểu, ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm và về bảo tồn, phát huy, nâng tầm giá trị di tích trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng phát biểu đề dẫn. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng hiện thuộc địa phận xã Thuận Lợi đã được xếp hạng di tích quốc gia ngày 12/2/1999. Việc tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đặc biệt tiêu biểu của di tích có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị và bổ sung cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Phú Riềng là một địa danh đặc biệt trong lịch sử phong trào công nhân và phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng ngày 28/10/1929 đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của một tổ chức cộng sản trực tiếp hoạt động trong lực lượng công nhân cao-su ở miền Đông Nam Bộ, tạo cơ sở chính trị và tổ chức cho phong trào đấu tranh phát triển từ tự phát đến tự giác, từ phản kháng phân tán đến hành động có tổ chức và mục tiêu rõ ràng.

Đường vào Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Theo Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ sự ra đời và hoạt động của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, vai trò lãnh đạo phong trào công nhân cao-su, tầm vóc của Phú Riềng Đỏ, cũng như giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và yêu cầu bảo tồn nâng tầm trong giai đoạn mới.

Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Hội thảo từng bước nhìn nhận rõ hơn nội hàm giá trị đặc biệt, tiêu biểu của di tích Phú Riềng trên các bình diện lịch sử, văn hóa, khoa học, giáo dục và mức độ ảnh hưởng. Qua đó, chuyển biến cách đánh giá từ cảm nhận giá trị sang hệ thống luận cứ khoa học có thể kiểm chứng.

Đồng thời, hội thảo đã làm sáng tỏ cơ sở khoa học cùng các yêu cầu pháp lý phục vụ mục tiêu xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với địa điểm này.

Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng thống nhất các yêu cầu bảo tồn và quản trị di tích theo nguyên tắc giữ gìn yếu tố gốc, chuẩn hóa không gian di tích, gắn với lộ trình quản lý lâu dài không chạy theo phạm vi xây dựng.

Canh tác cao-su ở vùng đất "Phú Riềng Đỏ". (Ảnh: NHẤT SƠN)

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định: Hội thảo đã khẳng định giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ngày 28/10/1929, vai trò tổ chức, lãnh đạo của Chi bộ đối với phong trào công nhân cao-su và phong trào “Phú Riềng Đỏ”.

Từ tầm vóc lịch sử ấy, Hội thảo đã bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn rõ ràng để nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng hạng Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng từ di tích quốc gia lên di tích quốc gia đặc biệt.