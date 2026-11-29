Bồi đắp y đức

Trong buổi thực hành, ThS-BS Hồ Ngọc Lợi (sinh năm 1992; giảng viên, giáo vụ Trung tâm Huấn luyện nâng cao Mô phỏng lâm sàng, Trường Y - Đại học Y Dược TPHCM) tận tình hướng dẫn sinh viên kỹ năng giao tiếp, khám lâm sàng, đo dấu hiệu sinh tồn và hồi sức cấp cứu cơ bản. Cuối buổi, anh cùng sinh viên nhìn lại từng thao tác, trao đổi điểm đã làm tốt và hướng dẫn khắc phục chỗ còn hạn chế.

“Mỗi thao tác sinh viên học hôm nay có thể trở thành thói quen hành nghề sau này, vì vậy người dạy phải chuẩn bị kỹ, hướng dẫn có căn cứ và đánh giá đúng năng lực người học”, ThS-BS Hồ Ngọc Lợi nói.

Khi cùng lúc trúng tuyển 2 trường đại học năm 2010, anh Lợi chọn gắn bó với ngành y theo sự động viên của gia đình. Năm tháng học tập, thực hành và tiếp xúc với người bệnh đã bồi đắp trong anh tình yêu nghề sâu sắc. Từ năm 2017, anh công tác ở Trung tâm Huấn luyện nâng cao Mô phỏng lâm sàng, được đứng lớp ngay tại ngôi trường từng đào tạo mình.

Quá trình công tác, anh hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, dự án học thuật về an toàn tâm lý trong môi trường mô phỏng, nghiên cứu hành vi học tập chủ động và năng lực đo huyết áp của sinh viên y khoa…

ThS-BS Hồ Ngọc Lợi hướng dẫn kỹ năng nghe tim trên mô hình SAM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Với vai trò Phó Bí thư Đoàn Đại học Y Dược TPHCM, anh Lợi cùng giảng viên, bác sĩ tổ chức nhiều chuyến khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong các chương trình, sinh viên tham gia được phân công phần việc phù hợp với kiến thức, kỹ năng đã được học, đồng thời có giảng viên, bác sĩ hướng dẫn và giám sát.

“Qua mỗi chuyến đi, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và hiểu hơn trách nhiệm của người thầy thuốc”, anh chia sẻ.

Khi còn là sinh viên năm ba, Lợi từng nhận được suất học bổng từ một nguồn hỗ trợ ngoài trường. Số tiền ấy giúp anh mua chiếc laptop đầu tiên phục vụ việc học. Sự giúp đỡ năm nào trở thành động lực để anh tiếp tục sẻ chia với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa giảng dạy vừa tham gia công tác Đoàn, anh Lợi có điều kiện tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư của sinh viên để kết nối các suất học bổng phù hợp, hướng dẫn các em chuẩn bị hồ sơ và viết thư giới thiệu khi cần.

Nguyễn Đức Thịnh là một trong những trường hợp được anh hỗ trợ khi ứng tuyển học bổng Odon Vallet. Suất học bổng phần nào tiếp thêm động lực để Thịnh vững bước trên con đường học tập, theo đuổi nghề y. Hiện Đức Thịnh là bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa, Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng từng sinh viên, anh Lợi chia sẻ: “Hạnh phúc nhất là khi thấy các em ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn trên con đường các em đã chọn”.

Cùng sinh viên hiện thực hóa ý tưởng

Một ý tưởng nghiên cứu có thể nhen nhóm từ điều gần gũi trong học tập và đời sống. Khi được khuyến khích thử nghiệm, định hướng chuyên môn, sinh viên có thể phát triển ý tưởng thành sản phẩm mang giá trị thực tiễn. Đó cũng là điều TS Lê Duy Tân (sinh năm 1993; giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM) hướng đến trong quá trình giảng dạy, đồng hành cùng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Trong số những đề tài anh hướng dẫn, có “VCaiLuong: Bảo tàng ảo nhằm bảo tồn di sản nghệ thuật cải lương và nâng cao trải nghiệm du lịch văn hóa” do sinh viên Ngô Vũ Cao Long thực hiện.

Kết hợp công nghệ thông tin với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đề tài mở ra cách tiếp cận mới để công chúng tìm hiểu, khám phá nghệ thuật cải lương. Ở đó, anh hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu, lựa chọn và tổ chức các thành phần công nghệ, xây dựng hệ thống bảo tàng ảo, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật.

Nỗ lực của thầy và trò được ghi nhận khi đề tài đoạt giải nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 27, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

“Đây là trải nghiệm có ý nghĩa đối với tôi trong việc hướng dẫn sinh viên đưa kiến thức công nghệ thông tin vào những “bài toán” liên ngành, đặc biệt là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”, TS Lê Duy Tân bày tỏ.

Còn với phần mềm Evallos - phương pháp đánh giá chất lượng chuẩn đầu ra thông qua kết quả học tập, anh trực tiếp hướng dẫn nhóm sinh viên trong quá trình phân tích yêu cầu hệ thống, xử lý dữ liệu, xây dựng logic tính toán mức độ đạt chuẩn đầu ra, thiết kế chức năng hỗ trợ tổng hợp và trực quan hóa kết quả.

Năm 2025, Evallos được trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sản phẩm cũng được chuyển giao cho một trường đại học tại TPHCM với giá trị gần 1 tỷ đồng.

“Tôi mong muốn sinh viên nhận thấy rằng kết quả nghiên cứu khoa học không chỉ được đánh giá qua giải thưởng mà còn có thể tiếp tục phát triển thành những giải pháp tạo ra giá trị thiết thực cho giáo dục và cộng đồng”, anh nói.

Là Bí thư Đoàn khối cán bộ giảng viên, TS Lê Duy Tân tích cực tổ chức các chương trình tình nguyện, phổ cập kỹ năng số cho người dân, qua đó tạo môi trường để sinh viên, giảng viên trẻ rèn luyện năng lực chuyên môn và góp sức giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng.

Thành Đoàn TPHCM vừa tổ chức chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM” đạt 2 lần liên tục (năm 2024, năm 2026). Trong những cá nhân được vinh danh có ThS-BS Hồ Ngọc Lợi và TS Lê Duy Tân, ghi dấu ấn qua những đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn. ThS-BS Hồ Ngọc Lợi và TS Lê Duy Tân cũng là 2 trong 100 gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tuyên dương.