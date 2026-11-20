Thế nhưng, sau những lời chúc tụng và không khí hội hè qua đi, mấy ai hiểu được phía sau bục giảng là những nốt trầm mà chỉ có người trong nghề mới hiểu. Đó là những lo lắng khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện kịp thời; là những lúc chạnh lòng trước những áp lực công việc không tên; hay những lúc ngậm ngùi những lời đánh giá thiếu công bằng từ những người bên ngoài.

Bởi vậy, khi đọc từng dòng chữ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà giáo chúng tôi có cảm giác như đang được lắng nghe những lời sẻ chia thấu hiểu tâm tư sâu kín nhất của người thầy; đó là mong mỏi được lắng nghe, được tôn trọng và được bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp.

Đặc biệt, Bộ trưởng còn bày tỏ sự trân trọng trước "sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của biết bao nhà giáo, ngay cả khi những nỗ lực, cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng" đã thực sự chạm đến tâm can của người đứng lớp. Vốn dĩ nhà giáo chẳng cầu mong điều gì lớn lao. Họ không ngại mệt nhọc trên hành trình gieo chữ mà họ chỉ mong những vất vả lặng thầm của mình được ghi nhận và trân trọng. Điều đó cũng đủ tạo thêm động lực để nhà giáo chúng tôi tự tin bước lên bục giảng với nụ cười nhẹ nhàng.

Đọc đến phần cuối bức thư, nhà giáo tin rằng những vướng mắc sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Cam kết của Bộ trưởng là tập trung tháo gỡ những rào cản về chế độ, chính sách. Chẳng hạn, lương của nhà giáo công lập được quy định tại Điều 23 Luật Nhà giáo năm 2025: "Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp".

Hoặc đổi mới phương thức quản lý và từng bước giải quyết những áp lực cho nhà giáo. Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn nhắn gửi đến các lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương hãy là chỗ dựa tin cậy, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh chia sẻ trách nhiệm với những người ngày đêm gieo mầm tri thức. Khi người thầy có sự đồng lòng của gia đình, xã hội thì thầy cô sẽ yên tâm công tác, phát huy năng lực và tâm huyết với nghề.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay đánh dấu bước ngoặt đặc biệt, bởi toàn ngành đang nỗ lực triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phương châm chỉ đạo "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất" của ngành Giáo dục không phải là khẩu hiệu mà đòi hỏi tư duy và hành động ở mỗi nhà giáo chúng ta.

Đổi mới tư duy trước hết là dám từ bỏ phương pháp truyền thụ một chiều, đọc - chép hay dạy tủ học lệch. Người thầy chuyển từ vai trò người truyền đạt sang người tổ chức hoạt động giáo dục, để học sinh khám phá những tri thức mới, được phản biện và dám thể hiện quan điểm cá nhân một cách tự tin.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, ứng dụng công nghệ không phải là để trình diễn cho đẹp mắt, mà là làm cho giờ học sinh động hơn. Từ đó các em biết cách chiếm lĩnh tri thức một cách chủ động hơn.

Và tất nhiên, khi và chỉ khi việc kiểm tra, đánh giá khoa học, đúng yêu cầu cần đạt và đảm bảo công bằng, khách quan thì mục tiêu "hướng tới sự tiến bộ của người học, chất lượng giáo dục ngày càng cao" sẽ chạm đích đện. Điểm số phải phản ánh đúng năng lực thật, giúp học sinh nhận ra mình đang ở đâu để từ đó có định hướng học tập và rèn luyện.

Khép lại lá thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, tôi tin chắc rằng nhà giáo chúng ta sẽ biến niềm xúc động thành hành động rõ ràng hơn. Để truyền thống "tôn sư trọng đạo" tiếp tục chảy mãi thì chính mỗi người thầy người cô phải biết tự bồi đắp bằng nhân cách, trí tuệ, sự tận tụy và thông qua "những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay".