Tám trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chậm kê khai thuế hơn 1.780 tỷ đồng

Theo Thông báo kết luận thanh tra số 32/TB-TTCP về trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021-2024, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều tồn tại trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế tại các đơn vị trực thuộc.

Chậm kê khai thuế với doanh thu hơn 1.780 tỷ đồng

Cụ thể, căn cứ bảng thống kê doanh thu đào tạo và thu khác giai đoạn 2021-2024, tính đến ngày 31/12/2024, có 8 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được kiểm tra chậm thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số khoản thu đào tạo và thu khác. Tổng doanh thu tạm tính liên quan là 1.783.735,32 triệu đồng.

Trong đó, Trường Đại học Công nghệ có doanh thu lớn nhất với 482.665,03 triệu đồng. Tiếp đến là Trường Đại học Ngoại ngữ với 392.117,11 triệu đồng; Trường Đại học Kinh tế 345.864,08 triệu đồng và Trường Quốc tế 311.518 triệu đồng.

8 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chậm kê khai thuế với hơn 1.780 tỷ đồng doanh thu.

Các đơn vị còn lại gồm Trường Đại học Giáo dục với 85.921,68 triệu đồng; Trường Quản trị và Kinh doanh 86.842,31 triệu đồng; Trường Đại học Y Dược 64.336,74 triệu đồng và Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật 14.470,37 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại Trường Đại học Kinh tế, trong tổng doanh thu 345.864,08 triệu đồng có 333.541,72 triệu đồng từ nguồn thu đào tạo và 12.322,36 triệu đồng từ hoạt động dịch vụ khác. Kết luận thanh tra nêu khoản thu từ hoạt động dịch vụ khác chưa thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, tổng doanh thu được thống kê là 392.117,11 triệu đồng, trong đó nguồn thu đào tạo chiếm 391.763,95 triệu đồng. Ngoài ra, trường có khoản thu thanh lý tài sản 353,16 triệu đồng chưa thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN và thuế GTGT.

Đối với các trường còn lại, kết luận thanh tra cũng ghi nhận các khoản thu đào tạo chưa thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN. Cụ thể, Trường Đại học Giáo dục có 85.921,68 triệu đồng; Trường Quốc tế 311.518 triệu đồng; Trường Đại học Y Dược 64.336,74 triệu đồng; Trường Đại học Công nghệ 482.665,03 triệu đồng; Trường Quản trị và Kinh doanh 86.842,31 triệu đồng và Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật 14.470,37 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, phối hợp với cơ quan thuế để xử lý theo quy định đối với các khoản doanh thu nêu trên.

Yêu cầu xác định cụ thể nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp

Đối với nội dung này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế chủ trì đối chiếu từng khoản doanh thu, thu học phí và thu dịch vụ với tổng giá trị tạm tính 1.783.735,32 triệu đồng.

Trên cơ sở đối chiếu, cơ quan thuế có trách nhiệm xác định các khoản doanh thu thuộc diện chịu thuế, kỳ tính thuế, số thuế phải nộp, tiền chậm nộp và hành vi vi phạm nếu có; đồng thời tổ chức thu đúng, thu đủ theo quy định.

Như vậy, con số hơn 1.783 tỷ đồng được xác định trong kết luận thanh tra là tổng doanh thu tạm tính cần tiếp tục rà soát, đối chiếu nghĩa vụ thuế, không phải số tiền thuế được xác định phải truy thu.

Bên cạnh yêu cầu xử lý nghĩa vụ thuế, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát, xử lý những tồn tại trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

Nhiều tồn tại trong quản lý tài chính, đào tạo và tài sản công

Ngoài vấn đề thuế, kết luận thanh tra còn chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên.

Trong đó, 8 trường được kiểm tra chưa trích lập đủ 8% số tiền học phí thu được để hình thành quỹ học bổng khuyến khích học tập theo quy định. Tổng số tiền phải trích lập là 332.272,87 triệu đồng, trong khi số đã trích lập là 237.902,62 triệu đồng, tương ứng 5,73%, còn thiếu 2,27%.

Một số trường còn sử dụng quỹ học bổng khuyến khích học tập để chi cho các nội dung thuộc quỹ khác. Công tác quản lý, hạch toán và sử dụng nguồn kinh phí trích chuyển cũng còn những vi phạm, hạn chế.

Trong lĩnh vực đào tạo, Thanh tra Chính phủ phát hiện tình trạng thu học phí đối với một số chương trình chưa đạt kiểm định chất lượng, chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật với mức thu trái quy định; tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao và mở ngành đào tạo chưa bảo đảm điều kiện theo quy định.

Đối với quản lý tài sản công, một số đơn vị cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản khi chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiêm túc rà soát, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại, sai phạm; trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại tiền, tài sản nhà nước, phải kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền