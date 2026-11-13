Tam Triều Dâng, Kỳ Duyên - Thiên Ân chúc mừng Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy

Ngoài ra, loạt người đẹp bạn của hoa hậu: Hoa hậu Hoàng Phương, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, á hậu Emma Lê, hoa hậu Quế Anh, á hậu Ngô Bảo Ngọc khoe nhan sắc rực rỡ cũng khoe sắc rực rỡ tại sự kiện.

Các khách mời khác còn: Đăng Khôi sánh đôi bà xã Thủy Anh, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng vợ Sara Lưu đến xem phim, diễn viên Anh Đức đi cùng bà xã Anh Phạm. Các chị đẹp Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh; các anh trai S.T Sơn Thạch, Thuận Nguyễn đến chúc mừng đồng nghiệp.

Gần một năm từ ngày phim đóng máy, dàn sao “Bò sữa bay gồm: Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy… cũng được ra mắt khán giả.

Họ bày tỏ đã chờ đợi ngày này từ lâu, hạnh phúc khi đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ có mặt trong ngày vui và dành cho họ những lời cổ vũ.

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh

Hoa hậu Tiểu Vy và dàn bạn bè

Lê Hạ Anh

Tam Triều Dâng

Ca sĩ Duy Mạnh

Thuận Nguyễn

Erik và Tiểu Vy

Đỗ Nhật Hoàng

Kỳ Duyên - Thiên Ân mừng cho Tiểu Vy

Giữa vòng tay yêu thương của người nhà, bạn bè và khán giả, Võ Điền Gia Huy không kiềm được những giọt nước mắt xúc động. Mỹ nam điện ảnh Việt bày tỏ những điều anh mong muốn ở dự án “Bò sữa bay” nay đều đã được nhìn thấy trên màn ảnh. Trong vai trò diễn viên của phim, anh cảm nhận toàn bộ ê-kíp và dàn diễn viên đã làm đúng tinh thần họ thiết lập khi đọc những trang kịch bản. “Huy thích cách làm việc bám sát, đồng nhất của ê-kíp” - anh thổ lộ.

Tiểu Vy cũng vô cùng xúc động khi nghe từng câu thoại bước từ trang kịch bản lên màn hình lớn. Xem phim cùng ê-kíp ở rạp khiến cô hoài niệm hơn một tháng đọc kịch bản, tập diễn của dàn diễn viên. Nàng hậu muốn khóc khi được nhìn ngắm thành phẩm của cả một tập thể những con người trẻ trung và nhiệt huyết.

Không kém phần cảm động, nam chính Nguyễn Hùng cảm thấy hài lòng khi thưởng thức trọn vẹn “Bò sữa bay’. Để bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm của bạn bè, khán giả dành cho phim, anh lần đầu hát live ca khúc nhạc phim “Gói con tim làm quà” dành tặng mọi người ở sự kiện ra mắt phim. “Mọi người hãy ra rạp xem phim, phim hay lắm”, nam ca sĩ - nhạc sĩ chia sẻ.

Đại diện đoàn phim, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cảm ơn các thành viên trong ê-kíp cùng nhau trải qua rất nhiều gian khó để đưa tác phẩm ra rạp. “Chúng tôi đã làm bộ phim với tất cả nhiệt huyết đam mê. Mong mọi người đón nhận”, anh bày tỏ.

Nối tiếp những lời khen từ giới truyền thông ở suất chiếu ra mắt buổi chiều cùng ngày, “Bò sữa bay” tiếp tục đón nhận nhiều đánh giá tích cực của người làm nghề ở buổi công chiếu buổi tối. Phim được nhận định mang năng lượng trẻ trung đầy nhiệt huyết, vừa tình cảm lãng mạn lại cũng rất bất ngờ, quyết liệt.

Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết anh đã “chấm” phim từ khi đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang kịch bản này tới Chợ dự án ở LHP Châu Á - Đà Nẵng năm 2025. Lúc đó, anh là thành viên của ban giám khảo. Do đó, anh đã trông đợi bộ phim này từ lâu. Bản phim sau cùng vượt xa kỳ vọng của anh.

Anh dành cho nhà làm phim Gen Z nhiều nhận định có cánh: “Tôi rất thích phim này, phim rất hay. Phim này rất khó làm, nhưng Đạt đã làm rất tốt, có những khoảnh khắc xem rất sướng. Tôi nghĩ ai cũng xem được “Bò sữa bay” vì phim có cảm xúc, có tính phiêu lưu. Phong cách đạo diễn, quay phim, diễn xuất đều đặc biệt. Phim xứng đáng thành công ở phòng vé và tôi mong đợi phim tiếp theo của Đạt”.

Đồng quan điểm, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đánh giá phim vui, thú vị, có phong cách độc đáo, trẻ trung nhưng không hề khó xem. Theo anh, nhịp phim nhanh, lôi cuốn và chưa có nhiều phim Việt Nam mang phong cách lạ như vậy. Do đó, anh hy vọng tác phẩm đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt làm nên cú nổ phòng vé.

Diễn viên Tam Triều Dâng gọi đây là chiếc bánh mì đặc biệt trên bàn tiệc điện ảnh Việt. Cô lý giải: “Mới xem, mọi người có thể thấy phim lạ lùng nhưng càng về sau, Dâng càng cảm nhận được sự tâm huyết của ê-kíp dành cho tác phẩm. Phim kể chuyện liền mạch, cảm xúc, quan trọng là thể hiện được năng lượng rất đồng đều của dàn cast và ê-kíp. Dâng rất thích cảnh after credit và khoảnh khắc anh Võ Điền Gia Huy nhìn lên giữa khung cảnh cảnh đàn bò sữa bay lên trời. Nó hút mình ngay lúc đó. Dự án hiếm có ở thị trường Việt Nam như vậy mong được khán giả ra rạp ủng hộ, trăm tỉ càng tốt”.

Ê-kíp phim

Trong khi, diễn viên Khương Lê ấn tượng vai diễn Mai do Tiểu Vy thể hiện, diễn viên Đoàn Minh Anh ấn tượng với toàn bộ dàn diễn viên. Cả hai đều ấn tượng cách kể chuyện mới lạ của phim.

“Bò sữa bay” là tác phẩm chào sân của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 5-11 và khởi chiếu chính thức từ 6-11.

Trước đó, đoàn phim giao lưu truyền thông và khán giả