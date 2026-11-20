Mới đây, diễn viên Tam Triều Dâng thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, khoe diện mạo khác lạ với mái tóc ngắn cá tính. Không còn hình ảnh dịu dàng với mái tóc dài quen thuộc, nữ diễn viên xuất hiện đầy cuốn hút trong kiểu tóc bob ngắn, kết hợp phần mái lưa thưa ôm lấy gương mặt.

Tam Triều Dâng khoe nhan sắc cá tính với tóc ngắn.

Nữ diễn viên còn gây chú ý khi lựa chọn chiếc váy đỏ dáng yếm cổ cao, khoe bờ vai thanh mảnh và thần thái quyến rũ. Kết hợp cùng kiểu tóc bob ngắn, nữ diễn viên mang đến hình ảnh vừa cá tính vừa cuốn hút. Đính kèm loạt ảnh, cô hài hước viết: "Tóc ngắn có làm anh sốt sắng".

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo mới của Tam Triều Dâng, nhận xét kiểu tóc ngắn giúp cô thêm trẻ trung, sắc sảo và có nét khác biệt so với hình ảnh trước đây.

Tam Triều Dâng khiến dân tình xuýt xoa vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Tam Triều Dâng tên thật là Lê Tam Triều Dâng, sinh năm 1998, quê Tây Ninh. Cô bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm, từng được biết đến là một gương mặt sao nhí được yêu thích trên màn ảnh Việt. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua vai Cà Ri trong bộ phim Tiệm bánh hoàng tử bé cùng nhiều tác phẩm truyền hình khác.

Sau một khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc học và cuộc sống cá nhân, Tam Triều Dâng trở lại màn ảnh với nhiều dự án đáng chú ý. Cô từng góp mặt trong Nước mắt loài cỏ dại, Hoa vương, Tiểu tam không có lỗi? và Tham vọng giàu sang.

Tam Triều Dâng gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi cô đảm nhận vai nữ chính trong phim Vì mẹ anh phán chia tay, đóng cùng Võ Điền Gia Huy. Bên cạnh đó, cô còn góp mặt trong dự án điện ảnh Bẫy tiền và Trùm Sò.

Từ một sao nhí quen thuộc, Tam Triều Dâng đang từng bước khẳng định hình ảnh diễn viên trưởng thành với diện mạo và phong cách ngày càng đa dạng. Màn "xuống tóc" lần này tiếp tục cho thấy sự biến hóa của người đẹp trong hành trình làm mới bản thân, đồng thời khiến khán giả thêm mong chờ những hình ảnh tiếp theo của cô.