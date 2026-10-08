Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Sau quá trình điều trị da của bệnh nhân phục hồi dần

Bệnh nhân P.V.H, 69 tuổi (Vân Đồn, Quảng Ninh) có tiền sử viêm da cơ địa. Hơn 3 tháng trước, bệnh nhân xuất hiện các sẩn đỏ, ngứa trên da toàn thân.

Thay vì đi khám chuyên khoa, bệnh nhân sử dụng nước lá không rõ nguồn gốc để tắm tại nhà. Theo bệnh nhân, sau khi tắm nước lá, cảm giác ngứa giảm và dễ chịu hơn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tình trạng ngứa nhanh chóng xuất hiện trở lại, kèm theo khô da, khó chịu khiến bệnh nhân gãi nhiều, từ đó xuất hiện các vết loét và chảy dịch vàng, có mùi hôi. Bệnh nhân tiếp tục duy trì việc tắm lá nhiều lần mỗi ngày trong khoảng 70 ngày.

Khi tình trạng ngày càng nặng và không có dấu hiệu thuyên giảm, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn thăm khám.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh nhân ngứa nhiều, da toàn thân bệnh nhân rát đỏ, căng bóng, phù nề, thâm nhiễm, một số vị trí bong vảy khô. Những vùng bệnh nhân gãi nhiều như lưng, bụng có tổn thương trợt loét, chảy dịch vàng. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm da tiếp xúc dị ứng, trên nền tràn dịch màng phổi hai bên và suy tim, cần được điều trị và theo dõi chặt chẽ.

Sau 3 ngày nhập viện và điều trị theo phác đồ da liễu, tình trạng ngứa giảm rõ rệt, các tổn thương bắt đầu khô lại. Đến ngày thứ 5, da dần dịu hơn, các vùng tổn thương có xu hướng hồi phục.

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn cũng đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp tắm nước lá không rõ nguồn gốc khiến tình trạng viêm da ngày càng nặng hơn. Bác sĩ khuyến cáo, các loại lá dùng để tắm theo kinh nghiệm dân gian không phải lúc nào cũng an toàn, đặc biệt khi không xác định rõ loại cây, nguồn gốc và cách sơ chế. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với các chất có khả năng gây kích ứng hoặc dị ứng có thể khiến tổn thương da kéo dài, trong khi việc gãi nhiều còn làm tăng nguy cơ trầy xước và nhiễm trùng.

Với người có bệnh nền hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc, khi xuất hiện ngứa, nổi ban, đỏ da hoặc tổn thương lan rộng, không nên tự ý dùng thuốc, tắm lá hay các phương pháp chưa được kiểm chứng để điều trị kéo dài. Khi tổn thương da không cải thiện hoặc ngày càng nặng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.