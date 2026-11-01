Tâm thư xúc động của HLV Popov

Sau khi rời Thể Công Viettel, HLV Popov chia sẻ trên trang cá nhân Facebook: "Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, mọi khởi đầu đều sẽ có hồi kết. Tuy nhiên, khi những khoảnh khắc tuyệt vời vượt xa những điều tiêu cực, thì sự chia ly là điều sớm muộn gì cũng phải đến, điều đó mang đến cảm giác của một nhiệm vụ đã được hoàn thành trọn vẹn.

Một năm rưỡi vừa qua sẽ mãi là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Việc giành vị trí á quân đã đi kèm với hàng loạt kỷ lục lịch sử của câu lạc bộ: số điểm cao nhất đạt được trong một mùa giải, chuỗi 38 trận đấu chính thức liên tiếp ghi bàn, thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu (với số trận giữ sạch lưới nhiều nhất), cùng tấm vé tham dự AFC Champions League Two. Đây là một trong những thành công ngọt ngào nhất, một thắng lợi cá nhân đáng nhớ từ mùa giải trước, và sẽ mãi là ký ức trân quý trong lòng tôi về quãng thời gian gắn bó với câu lạc bộ.

Nơi đây đã trao cho tôi tất cả những gì tôi từng mơ ước trên cương vị huấn luyện viên: điều kiện làm việc lý tưởng, cơ cấu quản lý chuyên nghiệp, sự tự do trong công việc, đội ngũ huấn luyện và y tế đầy năng lực, những cầu thủ tuyệt vời với tinh thần làm việc xuất sắc, cùng những người hâm mộ độc đáo - những người luôn ủng hộ tôi không điều kiện, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Vì vậy, với tâm thế của một người đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm của bản thân đã dẫn đến khởi đầu không như ý ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng mình đã luôn nỗ lực hết sức có thể. Tôi luôn đấu tranh để bảo vệ câu lạc bộ trước mọi sự công kích, luôn đứng ra che chở cho đội bóng, chủ động gánh vác mọi áp lực tiêu cực để các cầu thủ có được sự an tâm xứng đáng. Tôi luôn nỗ lực hết mình để người hâm mộ có thể tự hào về màn trình diễn của đội.

Việc giành huy chương bạc và đưa câu lạc bộ trở lại đấu trường AFC Champions League Two ở mùa giải trước, đúng với vị thế mà đội bóng xứng đáng có được, là thành quả đáng tự hào. Thành công ấy được tạo nên trong cuộc cạnh tranh với những đối thủ có tiềm lực tài chính và tầm ảnh hưởng vượt trội hơn rất nhiều trong giải đấu. Đây sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất trong quãng thời gian tôi làm việc tại đây, đồng thời là một trong những thành tựu cá nhân lớn lao nhất của tôi. Chỉ có tôi, cùng những cộng sự trong đội ngũ và câu lạc bộ, mới thực sự thấu hiểu để đạt được thành quả này, chúng tôi đã phải nỗ lực hết mình, làm việc vô cùng vất vả và trải qua biết bao đêm không ngủ.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người tại câu lạc bộ và trong đội bóng - từ các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, bộ phận quản lý, Hội đồng quản trị cho đến tất cả người hâm mộ. Các bạn sẽ mãi ở trong tim và trong ký ức của tôi; tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn, chúc các bạn gặp nhiều may mắn và đạt được những điều tốt đẹp nhất!!!".