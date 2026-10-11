Tâm thư tri ân nhà hảo tâm của gia đình nạn nhân vụ án mạng ở Đồng Nai

Trong thư thông báo gửi đến cộng đồng, anh Nguyễn Viết H., anh trai Nguyễn Viết Q. đã thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của đông đảo người dân, các nhà hảo tâm trong những ngày qua.

Anh Nguyễn Viết Q. đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Nguyệt Anh)

Sau phiên tòa diễn ra ngày 6/10, trước những mất mát mà Q. phải trải qua, gia đình đã thông qua hai luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đậu Thị Quyên cùng các kênh thông tin để kết nối với cộng đồng, kêu gọi sự sẻ chia và hỗ trợ.

Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng vượt ngoài mong đợi. Những khoản tiền hỗ trợ, lời hỏi thăm và động viên từ nhiều người đã trở thành nguồn an ủi quý giá đối với Q. và gia đình trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Theo thông tin gia đình công bố, số dư tại tài khoản Vietcombank đứng tên Nguyễn Viết Q., tính đến 19 giờ 18 phút ngày 10/10 là trên 4,8 tỷ đồng.

Trước tình cảm của cộng đồng dành cho Q., gia đình thông báo xin ngừng nhận hỗ trợ từ cộng đồng và mong các nhà hảo tâm không tiếp tục chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản đứng tên Q., nhằm tránh phát sinh những khoản đóng góp mới sau khi lời kêu gọi kết thúc. Gia đình Nguyễn Viết Q. cho biết khoản tiền cộng đồng hỗ trợ sẽ được sử dụng vì lợi ích của Q., tập trung vào điều trị, phẫu thuật, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài...

Gia đình anh Nguyễn Viết Q. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của nhà hảo tâm.

Cũng theo thư thông báo này, hai luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đậu Thị Quyên cùng các kênh thông tin chỉ hỗ trợ kết nối cộng đồng với Q. và gia đình, không trực tiếp tiếp nhận, quản lý hoặc phân phối tiền hỗ trợ. Toàn bộ số tiền đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản đứng tên Nguyễn Viết Q.

Thông tin được gia đình đưa ra nhằm làm rõ quá trình tiếp nhận hỗ trợ, xác nhận trách nhiệm quản lý nguồn tiền thuộc về người đứng tên tài khoản và gia đình trong quá trình sử dụng vì lợi ích của Q.

Bên cạnh lời tri ân, gia đình Nguyễn Viết Q. cũng mong muốn những tình cảm và nguồn lực mà cộng đồng đã dành cho Q. có thể tiếp tục được lan tỏa đến những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Xã hội vẫn còn nhiều hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Vì vậy, sau khi ngừng hỗ trợ cho Q., các nhà hảo tâm có thể tiếp tục dành sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia cho những người kém may mắn khác.