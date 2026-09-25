Tâm thư của Vy Oanh gửi vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh sau đám cưới

Sau đám cưới của NSƯT Ngọc Quỳnh và bà xã Thùy Anh, Vy Oanh gây chú ý khi đăng tải tâm thư dài gửi đến đôi vợ chồng mới cưới. Những lời nhắn nhủ của nữ ca sĩ không chỉ đơn thuần là lời chúc phúc mà còn thể hiện sự đồng cảm, yêu thương dành cho hành trình đi tìm hạnh phúc của người em thân thiết.

Vy Oanh viết: “Giữa thế gian vạn người, tìm được một người tâm đầu ý hợp đâu phải chuyện dễ dàng. Đời mình như thế nào là do mình dệt nên, và cô em kiên cường của chị đã đi qua bao khó khăn, để cuối cùng có được tình yêu của đời mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống bên người mình yêu và cũng được người ấy yêu thương, em nhỉ? Chị vui theo từng giọt nước mắt hạnh phúc của em. Hạnh phúc dẫu đến muộn một chút, nhưng thật xứng đáng”.

Những hình ảnh trong lễ cưới của NSƯT Ngọc Quỳnh.

Trong những dòng chia sẻ, Vy Oanh đặc biệt nhắc đến sự kiên cường của Thùy Anh sau những khó khăn đã trải qua. Với nữ ca sĩ, việc tìm được một người tâm đầu ý hợp giữa hàng triệu người vốn không phải chuyện dễ dàng. Vì thế, khoảnh khắc Thùy Anh tìm được tình yêu và bước vào một chặng đường mới bên người mình yêu càng trở nên ý nghĩa.

Vy Oanh cũng gửi đến người em lời nhắn nhủ đầy tình cảm: “Đời chỉ một lần để sống, hãy cứ yêu và sống thật trọn vẹn nhé cô em của chị”. Đồng thời, nữ ca sĩ không quên dành lời chúc đến NSƯT Ngọc Quỳnh: “Thương chúc anh trai NSƯT Ngọc Quỳnh và em yêu Thùy Anh luôn đong đầy yêu thương trong tổ ấm của mình nha”.

Vy Oanh cũng gửi đến người vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh những lời nhắn nhủ đầy tình cảm.

Những lời chúc của Vy Oanh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người cho rằng điều khiến bài viết chạm đến cảm xúc nằm ở cách nữ ca sĩ nhắc về hạnh phúc không đến quá sớm nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện đúng lúc, đúng người.

Sau đám cưới, NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người thân thiết. Trong câu chuyện của họ, đám cưới không chỉ đánh dấu một cột mốc mới mà còn mở ra hành trình cùng nhau xây dựng tổ ấm. Và như lời Vy Oanh nhắn gửi, khi đã tìm được người mình yêu và được yêu thương, điều đáng quý nhất có lẽ là biết trân trọng hiện tại, sống trọn vẹn với tình yêu mình đang có.