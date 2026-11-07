Tâm thư của Hà Trúc Linh trước giờ kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam

Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, trở thành chủ nhân chiếc vương miện danh giá sau hành trình tranh tài cùng nhiều thí sinh nổi bật. Sau hơn một năm đương nhiệm, người đẹp chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ và trao lại danh hiệu cho người kế nhiệm.

Mới đây, Hà Trúc Linh đăng tải tâm thư chia sẻ về hành trình đương nhiệm, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, tin tưởng và hỗ trợ cô trong suốt thời gian qua. Bài viết được đăng tải chỉ vài tiếng trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ, thu hút sự chú ý của khán giả.

Hà Trúc Linh sắp kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam.

Mở đầu tâm thư, nàng hậu bày tỏ cảm xúc bồi hồi khi nhìn lại chặng đường đã qua: "Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, hành trình mang tên Hoa hậu Việt Nam 2024 của Linh sẽ chính thức khép lại. Thật khó để diễn tả hết những cảm xúc đang đọng lại trong Linh lúc này. Một chút bồi hồi, một chút tiếc nuối và thật nhiều yêu thương dành cho hành trình mà có lẽ, dù đi qua bao nhiêu năm tháng, Linh vẫn sẽ luôn nhớ về bằng tất cả sự trân trọng".

Hà Trúc Linh cho biết khoảng thời gian đương nhiệm không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ mà còn mang đến cho cô nhiều trải nghiệm quý giá. Từ những ước mơ ban đầu, người đẹp có cơ hội trưởng thành, học hỏi và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Những thử thách, trải nghiệm và cả những điều tưởng chừng nhỏ bé đều góp phần tạo nên phiên bản Hà Trúc Linh của hiện tại.

Hà Trúc Linh đăng quang hoa hậu Việt Nam 2024.

Trong tâm thư, nàng hậu dành nhiều lời tri ân đến ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam vì đã trao cho cô cơ hội được trưởng thành, học hỏi và cống hiến. Bên cạnh đó, người đẹp cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng, đồng hành và dành tình cảm cho mình trong suốt nhiệm kỳ. Cô cho biết mỗi sự quan tâm, lời động viên và kỷ niệm đều là những điều đáng trân trọng, được cất giữ trong một góc đẹp đẽ của trái tim.

Đáng chú ý, Hà Trúc Linh nhìn nhận việc kết thúc nhiệm kỳ không đồng nghĩa với việc những giá trị của hành trình sẽ khép lại. Người đẹp viết: "Một nhiệm kỳ rồi sẽ kết thúc, một danh hiệu rồi sẽ được trao lại, nhưng những giá trị, những yêu thương và những điều đẹp đẽ mà hành trình này mang đến sẽ mãi còn ở lại".

Khép lại tâm thư, nàng hậu bày tỏ mong muốn tiếp tục viết nên những ước mơ mới sau khi hoàn thành vai trò Hoa hậu Việt Nam. Với cô, hành trình vừa qua còn giúp bản thân hiểu rõ hơn mình là ai, muốn trở thành người như thế nào và sẽ tiếp tục sống, cống hiến ra sao trong tương lai. Cô viết: "Khép lại một chương thật đẹp, để những ước mơ mới được tiếp tục viết nên".

Hình ảnh Hà Trúc Linh trước giờ kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam.

Hà Trúc Linh sinh năm 2002, hiện theo học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), TP.HCM. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, cô từng giành chiến thắng tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên UFM 2023. Thành tích này được xem là bước đệm giúp người đẹp tích lũy kinh nghiệm trình diễn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh trước khi bước vào sân chơi nhan sắc cấp quốc gia.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 80-59-95. Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Hà Trúc Linh còn gây chú ý bởi thành tích học tập và sự năng nổ trong các hoạt động phong trào, ngoại khóa, công tác cộng đồng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2024, cô sớm trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhờ gương mặt sáng, hình thể cân đối và phong thái điềm tĩnh.

Sau đăng quang, Hà Trúc Linh liên tục tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí, chương trình thiện nguyện và dự án hướng đến cộng đồng. Trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nàng hậu duy trì hình ảnh chỉn chu, từ trang phục đến thần thái và cách ứng xử. Nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024 khép lại cũng đánh dấu một cột mốc mới, mở ra chặng đường tiếp theo trong hành trình hoạt động và phát triển của người đẹp.

Nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.