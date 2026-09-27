Tạm thời thu hồi biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tới 17 giờ ngày 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn được lắp đặt trên cầu Nhật Tân.

Việc điều chỉnh nhằm tránh tình trạng người tham gia giao thông hiểu chưa đúng ý nghĩa của biển báo, dẫn đến tâm lý e ngại vi phạm, giảm tốc độ và gây ùn ứ giao thông.

Phát sinh ùn ứ sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông

Từ ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ tối đa tại làn ô-tô sát dải phân cách, đồng thời bổ sung hệ thống biển báo và vạch sơn nhằm hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết, chủ động duy trì khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, ngay sau khi phương án được triển khai, tình trạng phương tiện di chuyển chậm xuất hiện ở cả hai chiều cầu Nhật Tân và trên các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu.

Theo ghi nhận trong các ngày từ 24 đến 27/9, tại chiều từ Vành đai 2 đi sân bay Nội Bài, có thời điểm phương tiện xếp thành 3 hàng, kéo dài từ khu vực đường dẫn lên cầu.

Nguyên nhân được xác định một phần do một số người tham gia giao thông hiểu các biển báo và vạch sơn khoảng cách trên mặt cầu là yêu cầu bắt buộc phải điều khiển phương tiện với tốc độ thấp để duy trì đúng khoảng cách được thể hiện. Lo ngại xử phạt, nhiều lái xe chủ động giảm tốc độ, khiến giao thông ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm.

Biển báo nhằm cảnh báo, không phải căn cứ xử phạt

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, việc bổ sung hệ thống cảnh báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân xuất phát từ thực tế trên cầu từng xảy ra một số vụ tai nạn liên hoàn, trong đó có nguyên nhân liên quan việc phương tiện chạy tốc độ cao, không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Các biển báo được lắp đặt nhằm cảnh báo, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chủ động điều chỉnh tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước; không nhằm mục đích tạo thêm căn cứ để xử phạt người điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, trước tình trạng một số người tham gia giao thông hiểu chưa đúng ý nghĩa của hệ thống biển báo, Sở Xây dựng Hà Nội đã tạm thời thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân nhằm hạn chế tác động bất lợi đến tổ chức giao thông.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong thời gian tạm thời thu hồi biển báo, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của phương án tổ chức giao thông, nhất là yêu cầu chủ động điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cầu.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ phối hợp Công an thành phố tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời theo dõi sát tình hình giao thông thực tế trên cầu Nhật Tân và các tuyến đường liên quan.

Trên cơ sở tình hình thực tế, các cơ quan chức năng sẽ xem xét, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết, bảo đảm mục tiêu nâng cao an toàn giao thông, đồng thời hạn chế thấp nhất nguy cơ ùn tắc trên cầu Nhật Tân và các tuyến đường dẫn.